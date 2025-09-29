Navegar entre aguas turquesas y conocer el glaciar más grande del país: cuánto sale ir desde Córdoba

El territorio argentino cuenta con innumerables destinos que invitan a conocer su naturaleza y maravillar a los turistas. Uno de ellos se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en el sur, donde se pueden disfrutar de diversas atracciones para conocer a los glaciares. En este sentido, una empresa lanzó una travesía por el glaciar Viedma, el más grande del país.

Navegar entre aguas turquesas para conocer el glaciar Viedma

Para comenzar esta aventura patagónica, el punto de partida es el vuelo directo desde Córdoba hacia El Calafate. El precio de referencia para un pasaje de ida y vuelta en Aerolíneas Argentinas es de alrededor de 370.000 pesos por persona.

Cuánto sale ir a la travesía desde Córdoba. (Foto: Prensa)

Una vez en El Calafate, el acceso a El Chaltén, donde inicia la excursión Aventura Viedma realizada por Solo Patagonia, se hace únicamente por vía terrestre. El Chaltén se ubica a unos 200 kilómetros del aeropuerto internacional, un trayecto que dura aproximadamente tres horas. Existe un servicio de transporte terrestre de pasajeros opera entre El Calafate y El Chaltén, con al menos dos frecuencias diarias. El precio por tramo en bus regular es de 35.000 pesos por persona.

La experiencia Aventura Viedma es una travesía única que comienza en el Puerto Bahía Túnel, a solo 18 kilómetros de El Chaltén. Tras embarcar, se navegan las aguas turquesas del Lago Viedma, contemplando el Macizo Huemul. Después de 40 minutos de navegación, se llega a la Bahía Cabo de Hornos para realizar un trekking de baja dificultad hacia la Península Cabo de Hornos. Desde allí, se aprecia la mágica Bahía de los Témpanos. El momento cumbre de la excursión es el acercamiento al inmenso frente del Glaciar Viedma.

La excursión tiene una duración aproximada de cuatro horas y operará diariamente desde noviembre hasta marzo. El embarque será a las 10.30 y el desembarque a las 14.30. El servicio incluye snack a bordo y la guía se ofrece en español e inglés. Es obligatorio contar con la entrada al Parque Nacional Los Glaciares para acceder a esta experiencia. Estas son las tarifas de la excursión:

Navegación general: 145.000 pesos

Menores (3 a 12 años): 72.500 pesos

Menores de 2 años: sin cargo

Traslado (El Chaltén - Puerto Bahía Túnel - El Chaltén): 30.000 pesos

La proyección turística en FIT 2025

Esta icónica experiencia patagónica, que combina navegación, desembarco y trekking, fue relanzada por Solo Patagonia en la Feria Internacional de Turismo (FIT). El grupo anunció que Aventura Viedma volverá a operar a partir del 1 de noviembre, bajo su gestión y con mejoras en el servicio que elevan el estándar de calidad.

La presentación oficial en la FIT contó con la presencia de destacadas autoridades, como el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y reafirmó el compromiso de Solo Patagonia con la inversión y el desarrollo turístico de Santa Cruz, incluso en un contexto económico desafiante.