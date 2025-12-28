Cuáles son los 3 colores de ropa que utilizan las personas con éxito en la vida, según la psicología

La psicología ha logrado explicar muchas cosas que tienen que ver con los pensamientos como en el lenguaje no verbal. Sin embargo, ahora también revelaron cuáles son los colores que visten las personas que tienen éxito en su vida profesional.

El estudio sobre los colores en la vestimenta y su impacto en la percepción social ha revelado que existen tres tonos que predominan entre quienes suelen destacarse en su entorno laboral y personal. La elección del color no solo influye en la forma en la que se ven a sí mismos quienes los usan, sino también en cómo los perciben los demás. Personas que avanzan constantemente en sus carreras y logran transmitir seguridad, organización y liderazgo suelen optar por estos colores claves.

Elegir conscientemente los tonos del vestuario es una herramienta cada vez más valorada en el desarrollo personal y profesional. Los expertos coinciden en que la combinación correcta de estos colores puede sumar confianza, proyectar una imagen positiva y abrir puertas en ámbitos competitivos.

Qué color usar en Año Nuevo. (Getty Images / Luis Álvarez)

Negro: elegancia y poder en la vida profesional

El negro es uno de los colores preferidos por quienes buscan proyectar elegancia, sofisticación y poder. Resulta una opción clásica para entrevistas, reuniones importantes y presentaciones, ya que inspira autoridad y respeto. Utilizar prendas negras ayuda a establecer una presencia firme y a marcar liderazgo, cualidades asociadas directamente al éxito dentro del ámbito laboral y social.

Azul: confianza, honestidad y relaciones sólidas

El azul, especialmente en tonos medios y oscuros, es otro de los colores elegidos por personas exitosas. Este color transmite tranquilidad, honestidad y confianza, permitiendo generar un ambiente de trabajo armonioso y colaborativo. Aquellos que visten de azul tienden a ser percibidos como confiables y cercanos, factores que facilitan el desarrollo de vínculos sólidos y la resolución de conflictos.

Blanco: organización y claridad en cada decisión

El blanco simboliza pulcritud, organización y claridad mental. Quienes optan por prendas blancas suelen ser vistos como personas eficientes, ordenadas y capaces de mantener una visión clara en situaciones de presión. Este color aporta una sensación de frescura y transparencia, elementos esenciales para desempeñarse con éxito y destacarse en cualquier entorno profesional.