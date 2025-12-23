Cómo es el ejercicio de meditación efectivo que ayuda a las personas a combatir el dolor de espalda

Todos aquellos que trabajan en una oficina, frente a un escritorio y con un computador, saben que es difícil estirar de forma regular, aunque los especialistas recomiendan hacerlo. Es por eso que se dio a conocer un ejercicio de meditación que ayuda a combatir el dolor de espalda de una forma sencilla y rápida.

La creciente instalación del teletrabajo y las jornadas prolongadas frente a la pantalla han provocado que el dolor de espalda se convierta en uno de los padecimientos más frecuentes en la población adulta y joven. En este contexto, una técnica de meditación sencilla —la postura savasana— se ha ganado un lugar entre quienes buscan alternativas para relajar la musculatura y aliviar la rigidez, sin necesidad de grandes esfuerzos ni accesorios. A diferencia de los estiramientos convencionales, savasana prioriza la inmovilidad y una sensación de entrega completa, lo que facilita la desactivación de tensiones musculares profundas y la restauración postural.

Lo interesante de este ejercicio es que puede ser practicado por personas sedentarias o con limitaciones físicas, ya que no requiere elasticidad ni fuerza previa. La clave está en la posición estática, que activa procesos internos de relajación, calma el sistema nervioso y permite que el cuerpo recupere su alineación natural. Así, savasana se instala como una herramienta diaria de bienestar accesible y eficaz.

Incorporar pequeñas pausas de relajación ayuda a reducir el estrés y aporta claridad mental para afrontar la rutina.

Savasana: la postura de meditación que libera la tensión y mejora el dolor lumbar

La postura savasana, conocida como la postura del cadáver en yoga, consiste en recostarse boca arriba sobre una superficie firme pero cómoda, con las piernas extendidas a lo ancho de la cadera y los brazos relajados, dejando las palmas hacia arriba. La cabeza descansa sin tensión y los hombros caen naturalmente. La respiración se mantiene suave y profunda, permitiendo que la mente y el cuerpo entren en un estado de descanso renovador.

Este método permite que la columna vertebral se alinee y los músculos posturales dejen de sostener rigidez acumulada. Al quedar quieto, el cuerpo activa mecanismos de recuperación que liberan tanto el dolor como la sensación de fatiga. Practicar savasana entre 5 y 10 minutos, al final del día o tras una jornada de trabajo sedentario, es suficiente para notar mejoras en la movilidad y la energía general.

Basta con acostarse y respirar profundo unos minutos para activar la reparación muscular y aliviar la tensión postural.

Beneficios físicos y mentales: por qué la relajación consciente es clave para personas sedentarias

La práctica regular de savasana genera impactos positivos a nivel físico y mental. Estudios señalan que la relajación consciente contribuye a disminuir la presión sobre los discos intervertebrales, facilita la regeneración muscular y mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca: un indicador del equilibrio entre estrés y descanso corporal. Al favorecer el paso del sistema nervioso de la alerta al reposo, se reduce la sobrecarga emocional y se flexibiliza la postura cotidiana.

Para lograr el mayor beneficio, se recomienda instalar pequeños bloques de descanso consciente a lo largo del día. Basta con acostarse, cerrar los ojos y respirar profundamente para activar la reparación. Esta técnica también sensibiliza la percepción corporal, ayudando a identificar y liberar zonas de tensión crónica, lo que facilita cambios de postura más saludables al reincorporarse.