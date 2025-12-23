Vivir bien / Entrenamiento

Cuál es la rutina de entrenamiento que los expertos recomiendan para los mayores de 45 años

La práctica de estas actividades ayuda a evitar caídas y mejora la fuerza para el día a día.

Redacción Vía País
Redacción Vía País

23 de diciembre de 2025,

Cuál es la rutina de entrenamiento que los expertos recomiendan para los mayores de 45 años
Cómo es la rutina de gimnasio para las personas mayores

Una de las principales cosas que los expertos recomiendan para todas las personas mayores, es que continúen con la actividad física o cualquier deporte. Es por eso que resaltaron una rutina especial para todas las personas mayores de 45 años.

A partir esta edad, el cuerpo experimenta modificaciones que pueden afectar la estabilidad, el control postural y la confianza al momento de desplazarse. El sedentarismo y la pérdida progresiva de masa muscular aumentan el riesgo de caídas y reducen la independencia en las actividades cotidianas. Incorporar una rutina de entrenamiento para mayores de 45 años se vuelve clave para sostener la movilidad, la fuerza y la autonomía.

Los especialistas concuerdan en que la prevención de accidentes y la mejora de la calidad de vida pasan por fortalecer el core, que engloba la musculatura abdominal profunda, el suelo pélvico y la región lumbar. El entrenamiento regular de estas zonas favorece una columna alineada, caderas estables y piernas fuertes, mejorando el desempeño funcional y la capacidad de reacción frente a situaciones imprevistas, como tropiezos o cambios de terreno.

El entrenamiento de equilibrio y fuerza es el pilar para mantener movilidad y seguridad en la vida cotidiana luego de los 45.
El entrenamiento de equilibrio y fuerza es el pilar para mantener movilidad y seguridad en la vida cotidiana luego de los 45.

Pilates y control corporal: el método más recomendado para fortalecer el equilibrio después de los 45

El Pilates se consolida como la disciplina sobresaliente recomendada por expertos para personas a partir de los 45 años. La metodología prioriza el trabajo consciente del cuerpo por medio de movimientos lentos y controlados, estimulando la propiocepción, la coordinación y la fuerza de las cadenas musculares profundas. Mantenerse activo con este sistema corrige posturas viciadas por la vida sedentaria y ayuda a prevenir molestias articulares y lesiones por sobrecarga.

La rutina de Pilates, enfocada en la activación del core y la respiración controlada, genera mejoras comprobadas en el equilibrio estático y dinámico. Esta disciplina puede complementarse con prácticas como yoga, tai chi o caminatas en línea recta, que refuerzan la movilidad general y el bienestar mental. La combinación de estas actividades permite adquirir y sostener una movilidad eficiente, clave para evitar caídas y mantener la independencia funcional durante la longevidad.

Pilates y prácticas de control corporal ayudan a reducir el riesgo de caídas y favorecen la independencia en la longevidad.
Pilates y prácticas de control corporal ayudan a reducir el riesgo de caídas y favorecen la independencia en la longevidad.

Paso a paso: cómo iniciar una rutina segura y efectiva para mayores de 45 años

El primer paso es realizar una evaluación inicial de la postura, la movilidad articular y la estabilidad básica. Es fundamental definir objetivos personalizados y trabajar los principios centrales: respiración adecuada, concentración y control del centro corporal.

La activación del core debe iniciarse con ejercicios suaves de alineación de columna, estabilidad lumbar y fortalecimiento abdominal profundo, bajo supervisión profesional. Los movimientos deben ser lentos y conscientes para aumentar la propiocepción y reducir el riesgo de lesiones. A lo largo de la rutina se aconseja corregir la técnica de manera presencial o virtual, según el acceso y las posibilidades individuales.

La adaptación del entorno doméstico también cumple un rol esencial: eliminar obstáculos, asegurar buena iluminación y verificar el estado de la visión y audición son acciones preventivas clave. Los profesionales recomiendan incorporar ejercicios cortos y frecuentes, ajustar la intensidad con el paso del tiempo y sumar actividades complementarias para mantener la motivación y los logros.

Temas Relacionados

MÁS DE Entrenamiento
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS