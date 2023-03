Un astrofotógrafo elegido por la NASA captó el instante en que un rayo cayó en Las Grutas: ¿Cómo hizo?

Una inesperada tormenta se abrió paso en Las Grutas el pasado martes 14 en horas de la noche, y el astrofotógrafo Gerardo Ferrarino no dudó en ir hasta la playa. Fue gracias a esto que el profesional elegido por la NASA capturó una postal única: el momento en el que un rayo cayó.

“Lo bueno fue que la tormenta me pasó por el costado, como por el noreste. No llovía así que me pude quedar a hacer fotos. Fue complejidad, más una cuota de suerte. Como no sabés en que lugar caerá el rayo, tenés que tener un gran angular, que agarre mucha porción de paisaje”, indicó el especialista.

A lo largo de su carrera profesional, y según informó Diario Río Negro, Ferrarino tomó cientas de imágenes que lograron obtener una enorme repercusión internacional. Tiempo atrás, por ejemplo, la misma NASA eligió sus fotos para publicar en un sitio.

Un astrofotógrafo elegido por la NASA logró fotografiar el instante en que cayó un rayo en Las Grutas. Foto: Gerardo Ferrarino

Una vez más, el hombre utilizó sus habilidades un capturó una postal inigualable. Todo estaba a su favor, pero a parte, su talento y concentración se coordinaron con la suerte y se quedó con lo mejor de la tormenta que apareció en la Cuarta Bajada.

En este sentido, recordó: “Miré que la tormenta pasaba por el noreste y arranqué para la playa. Siempre que quiero hacer fotos trato de salir de la ciudad, para que no salgan cables de luz y eso, y acá en Las Grutas qué mejor que ir al mar. Conozco mi cámara. Estuve media hora, 45 minutos, saqué unas cuantas fotos y me fui, ya había logrado lo que quería”.

Quién es Gerardo Ferrarino, el astrofotógrafo reconocido por la NASA

Ferrarino es un aficionado de la astrofotografía y la astronomía. Si bien nació en Lamarque, otra ciudad de Río Negro, con los años se mudó a Las Grutas, donde actualmente trabaja. Si bien todo comenzó con un curso básico de fotografía por hobbie, terminó perfeccionándose en retratar paisajes nocturnos.

El verano 2023 lo aprovechó de la mano de una amiga suya, July, quien fue a visitarlo. Juntos, decidieron alejarse de Las Grutas, más allá de El Buque pasando Las Coloradas. No había luna y logró una hermosa imagen del centro de la Galaxia.

La increíble imagen que capturó Gerardo Ferrarino del centro de la Galaxia a las afueras de La Grutas. Foto: Gerardo Ferrarino

“En marzo, a la madrugada ya empieza a aparecer el centro de la galaxia, porque es visible sobre todo en invierno. Si trasnochas un poco, lo podés ver”, contó. De este modo, compartió la mágica foto de una persona -posiblemente su amiga- parada frente a un fondo totalmente estrellado, casi de ensueños. Incluso, de fondo se puede ver un cometa.