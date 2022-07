Una broma de mal gusto, eso parece la triste y angustiante situación que vivió un matrimonio de Viedma cuando acusaron a su hijo de participar en una fiesta clandestina, pero él había muerto tres meses antes. Un año después no hay respuesta de la Justicia. “El dolor es inmenso. Lo que nos hicieron nos afectó mucho. Necesitamos limpiar el buen nombre y honor de nuestro hijo”, expresó con tristeza Verónica Barreto, madre del joven. El domingo se cumplió un año de la acusación, y la familia aún no recibe una disculpa formal por parte de las autoridades.

Según informa Río Negro, el hecho ocurrió el 3 de julio de 2021, en plena pandemia. Los efectivos de la Unidad 14 llegaron al domicilio de la familia Muñoz-Barreto, con una cédula de notificación: luego de un llamado telefónico anónimo, la policía había verificado la presencia de Ian Muñoz en una fiesta clandestina el 27 de junio de 2021, a las 4:25 de la madrugada. Esta acusación fue motivo por el cual habían iniciado acciones judiciales por el delito de Infracción al Artículo 205 del Código Penal.

Juan Muñoz, padre del joven acusado de participar en una fiesta clandestina durante la pandemia. Foto: José Mellado

En la denuncia aclaraba que hubo “varios testigos”, y aseguraba que Ian había estado en la fiesta clandestina, en el domicilio de la familia Gómez. En el momento cuando llega la notificación, el móvil policial era conducido por el hermano de Verónica. Juan fue el encargado de recibirla: “Cuando la leo y veo el nombre de mi hijo, digo son unos hijos de puta. Están denunciando a Ian”. El joven, había fallecido el 11 de marzo del 2021 tras cuatro años de una fuerte lucha contra una enfermedad.

Los padres del joven fueron a la Unidad 14 de Policía, pero en ese momento no tuvieron la oportunidad de hablar con las autoridades. Esto ocurrió el 5 de junio del 2021, cuando fueron recibidos por el comisario Abelardo Raiman, a quien le presentan un escrito pidiendo explicaciones del hecho. Raiman intentó pedir disculpas que no conformaron a la familia.

La familia designó a un abogado para que represente el caso ante la Justicia de Bariloche: “Hasta ahora solo recibimos un llamado telefónico en el que nos comunicaron que la denuncia no tendría curso y el procedimiento sería anulado. Pero fue una acusación muy grave. Nuestro hijo se nos murió en los brazos y no es divertido ir a defender a una persona que no está con un certificado de defunción. El dolor que nos provocó a la familia fue muy grande”, aseguró Juan.

Policía de Rio Negro. Foto: Rio Negro

Los padres de Ian piden a la Justicia saber quién realizó el llamado para denunciar esta “broma de mal gusto”, de qué teléfono se realizó, quien lo recepcionó y quién constató la presencia del joven en la fiesta clandestina.

“Así como actuaron con tanta rapidez para denunciar a nuestro hijo fallecido. Queremos que la Justicia, con la misma celeridad y nos diga que nuestro hijo no estaba en esa fiesta. Nos causaron muchísimo dolor a la familia. No hacía ni tres días que habíamos logrado cremar a Ian y nos llega esto. No hay argumentos. Nuestro hijo se fue de esta vida sin conocer un boliche bailable, una fiesta. Necesitamos respuestas”, afirmaron Verónica y Juan.