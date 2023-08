¿OVNIS en la Patagonia?: aparecieron más luces extrañas en el cielo de Bariloche y los vecinos se preocupan

Estas últimas semanas, se conocieron sucesos muy particulares en el sur argentino. Bariloche fue uno de los principales escenarios del puro misterio: luces moviéndose sin dirección vistas desde el aeropuerto, una luz estacionada en el cielo filmada por una vecina y muchas historias más. Ahora desde el oeste de Bariloche, un hombre captó otro llamativo momento.

Fue desde el Cerro Bella Vista y algunas partes del Cerro Catedral que un vecino de Río Negro pudo divisar algo en el cielo. Por las dudas comenzó a grabar lo que ocurría y terminó consiguiendo unas tomas impresionantes de lo que había aparecido en el cielo, que se cree que podrían ser OVNIS y que podría estar relacionado con los casos de estas semanas.

Un vecino vio cerca de los cerros de Bariloche unas luces que se movían de una forma extraña. Foto: El Cordillerano

Este miércoles 16 a las 00:00 hs aproximadamente, este hombre vivió una situación impresionante: “Había ido a sacar la basura y cuando estaba entrando a mi casa me llamó la atención una luz, que al ojo humano estaba quieta, muy brillante entre los dos cerros. La noche estaba nublada y no había ni una estrella. Me quedé mirando y de repente esa luz blanca ‘abría’ luces de colores, formando una especie de estrella de cuatro puntas. Ahí fue cuando comencé a filmar”.

Muy sorprendido, decidió mostrárselo a otro vecino, quien se mostró bastante descreído. Aún así, él continuó mirando y filmando el cielo, hasta que vio cómo aparecía otra luz. “Estuvieron más de 45 minutos, me negaba irme a dormir atrapado por la curiosidad, pero al final decidí hacerlo, aunque bastante impactado”, indicó.

“De repente cuando (la nueva luz) ya estaba cerca de la otra, desapareció. Mirando de frente iba de derecha a izquierda. Sin volver a verla por un rato, la que se movía, apareció con mucho brillo a una considerable distancia entre el primer ovni y el refugio Frey. Mientras todo esto pasaba, en el lugar donde estaban estos objetos se encontraba muy iluminado, en contraposición con el resto del cielo”, expresó.

Más apariciones en Bariloche y otras zonas patagónicas

La semana pasada, el aeropuerto de esta ciudad estuvo en la mira: un avión estaba por despegar, hasta que el piloto vio algo en el cielo. Como no sabía qué era, decidió no salir y comunicarse con la torre de control. Desde allí, le comunicaron: “Estoy 99,9 % seguro de que no es una aeronave”.

También, este martes 15, una vecino vio una luz que permanecía quieta en el cielo por un tiempo y se sorpendió. “Estuvo en el mismo lugar durante un montón de tiempo, deben haber sido aproximadamente 15 minutos”, contó la mujer.

Además, hubo otros avistajes en Chubut, Río Negro, en algunos pueblos, como Comodoro Rivadavia o San Martín de los Andes, y más.