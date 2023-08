Confusión en Río Negro: un avión estaba por despegar hasta que vio algo extraño en el cielo

Otro inexplicable episodio ocurrió en la Patagonia, ya reconocida por sus extrañas apariciones, que invitan a pensar que no estamos solos en el universo: un avión se encontraba listo para despegar en el aeropuerto de Bariloche hasta que el piloto divisó unas raras luces en el cielo. “No es una aeronave”, informó un encargado de la torre de control en una comunicación con el aviador, en el momento exacto de las apariciones.

Entre las 4:40 y las 4:45 de la madrugada, trabajadores del aeropuerto se sorprendieron al ver tres luces que se movían sin una dirección aparente en el cielo y no podían explicar el origen de estas presencias, aunque aseguraban que no eran aeronaves. Apenas vieron este particular suceso, no dudaron en grabarlo para dejar constancia de lo que veían.

Tres luces aparecieron titilando y moviéndose sin un sentido particular en Río Negro. Foto: @rdistopica

Las hipótesis sobre las extrañas luminiscencias en Bariloche

“Ante mi responsabilidad, salgo y me encuentro con un movimiento de luces que se visibilizaban a lo lejos. Extraño, porque no seguían una línea como si fueran satélites, sino que variaban su altura y rumbo”, indicó Pablo Leiva, jefe de base de Aeropuertos Argentina 2000, al contar que él había sido contactado por un vuelo de Flybondi, ya que, al ver estas luces, se creía que había tránsito en el cielo.

En esa línea, explicó: “Uno que está acostumbrado a ver la trayectoria de los aviones, no cambian de altura ni de dirección tan repentinamente, tampoco vuelan a esa altura y a una distancia tan larga no los podríamos ver”.

Además, en el video se puede escuchar la conversación que se dio entre el piloto y la torre de control en ese mismo momento, en la cual el primero le consultaba al segundo: “De casualidad, ¿se pudo identificar la nave?”, a lo que el otro contestó: “La continúo viendo... y estoy un 99,9% seguro de que no es una aeronave”.