El desgarrador mensaje de la mamá de Agustina Fernández al darse a conocer el fallo por el crimen de Lucio Dupuy

Este jueves 2 de febrero Silvana Capello, la mamá de Agustina Fernández, la joven de 19 años asesinada en Cipolletti, escribió un desgarrador mensaje en sus redes sobre cómo se sintió mientras se leía la sentencia a las imputadas por el caso de Lucio Dupuy: “Me sentí tan sola y vacía”.

Hace unos días, la madre de Agustina pidió justicia por su hija, por Lucio Dupuy y por Fernando Báez Sosa, tres jóvenes que tenían toda una vida por delante pero fueron asesinados y ahora las autoridades son quienes investigan los casos.

A través de su cuenta de Facebook, Capello escribió: “aquellos que hemos crecido con valores morales, nos cuesta entender el rumbo de nuestra sociedad. Chicos muertos en manos de sus madres, adolescentes asesinadas. ¿A dónde vamos a llegar?”.

“Me pregunto, ¿qué nos pasa? ¿Es intolerancia?, ¿Es machismo? ¿Qué es? Cuando los victimarios como por arte de magia, pretenden transformarse en víctimas, cuando hay que movilizarse para pedir justicia, cuando sentimos miedo porque a los jueces les tiembla el pulso para dictar una condena, cuando a un sospechoso no se lo mezcla con el resto de la población carcelaria, porque le puede pasar algo”, continuó la mujer.

“¿Qué nos pasa? Cuando habiendo condena, tenemos que hacer un seguimiento para que ese sujeto, no se acoja a beneficios que no le corresponden ¿Donde están nuestros derechos? Me van a decir que discrimino. ¡Si! Está la gente de bien, que brega día a día para que esto funcione, para que seamos una sociedad que pueda vivir en el marco de la justicia, y los que van por la vida desparramando su psicopatía”, manifestó Silvana.

“Y que caiga quien caiga, pido justicia por Agustina Fernández, Lucio Dupuy y Fernando Báez Sosa. Ojalá ellos sean la bandera de una sociedad mejor. Pido a los jueces que se iluminen al momento de dictar sus sentencias. Gracias”, concluyó la mamá de la joven de Cipolletti.

El mensaje de la madre de Agustina Fernández en el día del fallo de Lucio Dupuy

Este jueves 2 de febrero se dio a conocer el fallo que declaró culpables a la madre de Lucio Dupuy y su pareja por el crimen del niño. Silvana Capello, la mamá de Agustina, se mostró enojada ante la ausencia de las imputadas en la lectura del veredicto.

“Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez permanecen detenidas en el Complejo Penitenciario Nº1 de San Luis desde la muerte de Lucio Dupuy. Este jueves no presenciarán la lectura del veredicto”, comenzó el mensaje de Silvana.

“Me pregunto: ¿Por qué tanto derecho a estas lacras? ¿Acaso Lucio los tuvo? ¿Las siguen protegiendo? ¡Perpetua inmundas! Que den la cara como cualquier ser humano ante una condena. ¡No permitamos más que la justicia haga lo que quiera! ¡Exijamos carajo!”, concluyó la mujer.

Después de unas horas, la mamá de Agustina volvió a escribir en su cuenta de Facebook y aseguró que está viviendo un momento horrible. “Porque duele cada día más, porque no me explico aún estar viviendo está pesadilla, ayer me sentí tan sola y vacía en un pedido de justicia por Lucio, donde cómo argentinos no entendemos que debemos exigir”, manifestó.

“Se nos ríen en la cara. El sistema judicial parece inhumano, que sola me sentí con mil personas a mi alrededor y yo ahí parada con mi bandera con la foto de mi hija, que tristeza siento por Dios”, finalizó el mensaje de Capello.