Sergio Salomone, un nadador bonaerense de 54 años pudo cumplir su sueño y logró la travesía que comprende cruzar el lago Nahuel Huapi ida y vuelta. En total se demoró seis horas.

Si bien la temperatura del agua no supera los 15 grados, el hombre decidió realizar el trayecto sin traje de neopreno, que le hubiese permitido conservar la temperatura corporal y llevar mejor el frío. Sergio emprendió el nado en Bariloche y en la ida se demoró dos horas y 55 minutos, mientras que la vuelta le llevó tres horas y cinco minutos.

En total, el nadador recorrió 16 kilómetros desde su partida en el Centro Cívico de Bariloche hasta el Arroyo Castilla.

Sergio Salomone tardó seis horas en cruzar el Nahuel Huapi ida y vuelta. Foto: Matías Garay

En cuanto a cómo pudo soportar las bajas temperatura del agua confesó: “Mentalmente, en el agua fría, tengo mi método, que no sé si para todos funciona igual. El cuerpo va sintiendo ciertas cosas, la hipotermia va bajando, te duelen la ingle, las puntas de los dedos, la nuca. A mí, todo eso me pasa también, pero trato de que el cerebro lo registre como algo más, no como algo grave”.

Y agregó: “Cuando me meto no pienso que es agua fría. Pienso que es agua. Agua linda, agua fresca”.