Zaira Nara encandiló al posar con un escotado vestido rojo en la playa y casi muestra de más

A diario, Zaira Nara impacta en las redes sociales donde cuenta con más de 5 millones de seguidores. Allí, la modelo tiende a compartir los momentos más memorables en familia así también como sus mejores looks con los que enfrenta su atareada agenda laboral y así también disfruta de sus ratos libres.

El catsuit fucsia de Zaira Nara.

Como muchas otras celebridades, Zaira estuvo presente en el Festival de Cannes el cual se realiza en Venecia, y como no podía ser de otra manera, Nara posó ante la cámara con una imponente prenda que resaltó toda su belleza, y se robó todos los suspiros de aquellos que están atentos a cada una de sus publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

La modelo encontró un parecido con una princesa de Disney al deslumbrar con un sofisticado look en redes sociales

El elegante look con el que Zaira Nara impactó desde Venecia en redes sociales

De esta manera, una vez más, Zaira Naira se animó a mostrar el outfit que eligió para asistir al evento más importante en el mundo cinematográfico donde figuras como Natalie Portman, Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence y Johnny Depp, entre otros pasaron por la alfombra roja para el estreno de las películas que protagonizaron y que formaron parte.

La modelo deslumbró con el imponente look con el que posó frente a la cámara desde Francia.

En las imágenes que la hermana de Wanda compartió a través de su cuenta oficial de Instagram se pudo observar que lucía un vestido color rojo pasión pero lo que verdaderamente llamó la atención sobre esta prenda fue el profundo escote en V en la parte delantera de su confección.

La modelo causó sensación con el increíble vestido que eligió lucir en el Festival de Cannes

Por otro lado, el outfit también contó con dos largas mangas en el mismo tono de tela transparente lo que le dio a todo el outfit un toque sensual y romántico. Zaira acompañó el vestido que cubrió todo su cuerpo con una gargantilla de pequeñas piedras plateadas alrededor de su cuello.

En cuanto al make up, la modelo optó por maquillaje bien elegante por lo que colocó labial rojo en sus labios para combinarlo con el vestido que eligió para la sesión de fotos que protagonizó desde Francia. Además, enmascaró sus pestañas para profundizar su mirada y finalmente, usó suaves tonos nudes sobre los párpados de sus ojos con el objetivo de no desvirtuar toda la atención de su imponente look.