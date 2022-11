Zaira Nara deslumbró con un vestido lleno de transparencias y no mostró “de más” solo por una estrella

A la hora de elegir su vestuario Zaira Nara demuestra tener un excelente gusto, ya sea para estar en su casa, combinando prendas cómodas y de colores claros que son tendencia dentro del mundo de la moda, o para asistir a un evento o salir con sus amigas, siempre luce radiante.

Zaira Nara lució un traje de baño único. Foto: Instagram

Como ocurrió la noche del sábado cuando decidió divertirse con sus amigas en Barón B con un vestido de tul negro con mangas largas lleno de transparencias que se extendía hasta los tobillos, pero decidió guardar algo de intimidad al usar pezoneras con formas de estrellas y una bombacha cavada tiro alto por debajo.

Ese mismo día compartió una serie de fotos en la que no solo exhibía su outfit y su maquillaje, pero en esta ocasión optó subir también un video que recopila los desfiles que realizó para la cámara y que permite apreciar de forma clara y mucho más nítida su look.

Zaira Nara Foto: Gentileza Instagram

Qué pasó entre Zaira Nara y Paula Chávez

Luego de la ruptura con Jakob Von Plessen, el hombre con quien estuvo en relación por ocho años, Zaira Nara se dedicó al cuidado de su familia y a disfrutar de su vida de soltera. Sin embargo, hace algunas semanas atrás, surgió el rumor de que estaba empezando a salir con Facundo Pieres, ex pareja de su amiga Paula Chávez.

El radiante look de Paula Cháves y Zaira Nara. Foto: web.

Y los medios tomaron este hecho de traición y discordia que habría provocado una pelea entre ambas y consecuentemente un distanciamiento, y lo replicaron como una certeza; pero Zaira se encargó de desmentirlo durante la entrevista que le hicieron para el programa ‘Socios del Espectáculo’: “Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma. No tengo novio, ni saliente ni nada”, aseveró y para concluir insistió en los dos puntos más fuertes del rumor: “Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”.