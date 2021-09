Wanda Nara es muy activa en Instagram donde deslumbra a sus fanáticos con cada look que publica. A la modelo le gusta compartir sus vestuarios más osados y elegantes.

En esta oportunidad, Wanda publicó una foto en la que se la ve posando frente a un espejo con un mono de color verde militar abierto de tal forma que se puede ver el top que lleva debajo.

Wanda Nara Instagram

Junto a la postal escribió: “Qué piensan de este look, abierto de noche, cerrado de día”. Como era de esperar, la publicación se llenó de “me gusta” y miles de reacciones. ”Pienso que quiero reencarnar en vos”, “Bellísima Wan”, “Reina”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron.

Hace algunos días Zaira Nara viajó a París para visitar a su hermana y su marido, Mauro Icardi, y con el objetivo de que sus dos hijos pasen tiempo con sus sobrinos. Sin embargo, días después armó las valijas y aterrizó en Austria.

Los seguidores de Zaira no dudaron en preguntarle si volvería a Francia a ver a su hermana o ya estaría de vuelta en Buenos Aires. A lo que la modelo respondió de manera contundente: “¿Vos querés que no me hable más? Obvio que vuelvo”.

Wanda y Zaira Nara Instagram

Entonces, Wanda Nara replicó la respuesta con un “obviamente”.