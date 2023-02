Wanda Nara posó desde Estambul con una cartera de 7200 dólares y robó todas las miradas

La vida de Wanda Nara se despliega a lo largo de todo el mundo. Entre viajes de negocios y vacaciones, la empresaria pasa gran parte del tiempo en diferentes países. Aunque en cada oportunidad que puede regresa a la Argentina.

Después de algunas semanas instaladas en su país de nacimiento, durante la cual aprovechó para cambiar su look y reencontrarse con su hermana Zaira Nara, la exrubia regresó a Turquía, donde vive Mauro Icardi desde la firma del contrato con el Galatasaray Spor Kulübü.

Wanda Nara Foto: instagram/wanda_nara

Allí se reencontró con su exnovio y compartió algunas imágenes en sus redes sociales de su llegada a Estambul. Ahora ya instalada de nuevo en la ciudad, Wanda revolucionó Instagram con sus fotos.

La exjurado de “¿Quién es la Máscara?” se fotografió dentro de una limusina, y como si fuera poco posó junto a una cartera exclusiva de Louis Vuitton. Gracias a su distinguido accesorio logró robarse todas las miradas.

Wanda Nara en Estambul Foto: instagram/wanda_nara

Sus más de 15.8 millones de seguidores no pudieron evitar reaccionar al ver las postales de Wanda y se expresaron en comentarios como: “¿Podrán? no, no pueden”, “Bebé, no necesitas una acompañante”, “Admiro siempre tu fortaleza” y algunos especularon que su accesorio de lujo habría sido un regalo de Icardi de reconciliación.

Wanda Nara, emblema de la moda Foto: instagram/wanda_nara

En medio de rumores de su posible incorporación a la nueva temporada de MasterChef como conductora, Wanda confesó que muy pronto tendría proyectos nuevos, pero que por ahora no podía contar más. Intrigante, la especulación por verla en la pantalla comenzó a crecer.

Sin embargo, su regreso a Estambul sería una complicación para comenzar a grabar los capítulos del reality de cocina de Telefe junto a Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Cómo es la costosa cartera de Wanda Nara

Se trata del modelo Capucines. Es una actualización del diseño clásico de la marca y pertenece a la nueva Colección Louis Vuitton x Yayoi Kusama, un artista japonesa. El bolso está confeccionado en piel Taurillon flexible de color negro y presenta los lunares distintivos de la afamada pintora serigrafiados en las tonalidades del arcoíris.

El nuevo bolso de Wanda Nara Foto: web

Este accesorio incorpora un bolsillo interior con cremallera y un tirador en forma de calabaza, otro elemento emblemático de Kusama, se detalle en la página oficial de la marca, donde se encuentra publicado a 6700 euros, equivalentes a unos 7200 dólares.

Así es por dentro el bolso de Wanda Nara Foto: web

En las fotografías también se la pudo ver con un camperón negro de abrigo y botas color suela con plataforma que combinó con unas calzas negras bien sport.