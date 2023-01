Wanda Nara posó de espaldas en microbikini negra y cosechó suspiros: “Pensando en mi”

Después de ser acusada por copiarle el look a la China Suárez, Wanda Nara aclaró que su nuevo tono de pelo tiene que ver con un próximo proyecto laboral. Lo cierto es que la empresaria abandó su rubio característico y regresó al castaño, su color natural.

Nada en la vida de Wanda pasa por desapercibido y su nueva imagen no podía ser la excepción. Las primeras fotos con la actualización de su estilo llamaron mucho la atención en las redes y hubo tanto quienes la apoyaron como quienes saltaron a la crítica por asegurar que buscó parecerse a la actriz.

Wanda Nara luce su microbikini joya predilecta en la playa de Dubai Foto: instagram.com/wanda_nara

Sin importarle el qué dirán, la ex de Mauro Icardi sigue subiendo imágenes a sus redes tanto de su día a día como algunas más seductoras. Esta vez, desde el verano en Buenos Aires, la empresaria posó en microbikini negra recostada de espaldas y como era de esperarse despertó miles de suspiros.

Wanda Nara Foto: Instagram/@wanda_

“Estoy pensando en mi”, fue la descripción con la que acompañó su reciente posteo en Instagram para dejar en claro que ella es su propio norte y hace oídos sordos a las críticas y todos los rumores que circulan a su alrededor. Así, en cuestión de horas recibió más 500 mil “me gusta”.

Wanda Nara enamoró en Instagram Foto: instagram/Wanda_nara

Los usuarios no pudieron evitar reaccionar y también dejaron sus mensajes en los comentarios entre los que se pudieron leer: “Wan lo hermoso que te queda el morocho. Sos hipnótica”, “No tiene que copiar a nadie es una bomba”, “El morocho te queda espectacular” y “Estoy pensando en ti”.

Wanda Nara, ¿más cerca de conducir MasterChef?

Cuando la próxima temporada de MasterChef ya está confirma en Telefe aún hay muchos detalles por conocerse. Lo cierto es que hasta ahora solo se sabe que el jurado estará compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, el mismo trío triunfante de la versión Celebrity.

Pero todavía se desconoce quién ocupará el lugar de la conducción. Santiago del Moro, histórico presentador del ciclo en el formato famosos, dio un paso al costado ya que se encuentra comprometido con “Gran Hermano”, por lo tanto la producción está en búsqueda de un nuevo conductor.

Entre los nombres que se barajan para estar al frente del reality de cocina suena con fuerza el de Wanda Nara. Si bien aún no lo confirmó, la influencer habló de una “muy buena noticia”.

Intrigante compartió una historia donde reveló: “Quería compartir con ustedes mi felicidad. No me dejan contar mucho, pero hoy recibí una muy buena noticia. Cuando uno trabaja mucho, hace las cosas bien y sobre todo con mucho amor, y hace las cosas bien en la vida, hay recompensa. Estoy muy feliz, no puedo contar nada pero ya se van a enterar, falta muy poquito”.