Quién es Rocío Galera, la modelo que compartió los chats con Mauro Icardi

Rocío Galera se convirtió en el foco de las miradas por protagonizar un nuevo capítulo de la novela “Wanda Nara-Mauro Icardi. Se trata de una joven cordobesa que habría recibido algunos mensajes en tono de conquista de parte de Icardi y, lejos de mantenerlo lejos del impacto público, lo posteó en las redes.

La joven modelo cordobesa fue la nueva conquista de Mauro Icardi Foto: Archivo Web

En su cuenta de Instagram, Galera cuenta con aproximadamente unos 80 mil seguidores y en su biografía cita ser psicopedagoga y modelo, además de ser propietaria de una tienda de indumentaria. Luego de que estallara el escándalo, la rubia pasó a “privado” su perfil en la red social.

Rocío Galera Foto: Archivo Web

La versión de la chica gira en torno a que el jugador la había contactado tras darle varios ‘likes’ y haber comentado algunos posteos. Al notar esta interacción, fue Galera quien le envió mensaje privado en el que le preguntó: “¿Sos vos o te manejan las cuentas?”.

Galera reveló los chats que tuvo con Mauro Icardi a través de Instagram Foto: Archivo Web

Icardi respondió enseguida con un: “Soy yo, a mí nadie me maneja nada”, dijo con tono de superioridad, aunque luego negaría la existencia de este intercambio.

Rocío Galera, la psicopedagoga y modelo cordobesa que habría conquistado a Icardi con su belleza. Foto: @rooggaleraa

El futbolista volvió a “pisar el palito” y agregó a su respuesta: “Estoy en Estambul y me interesás. Estoy complicado. Lo único: te pido privacidad”, con el objetivo de que esto no saliera a la luz. Lo que, por supuesto, no sucedió.

Qué dijo Icardi sobre Rocío Galera

Luego de que Galera diera a conocer los chats, Mauro Icardi recogió el guante e hizo un posteo en el que la desmintió: “¡Todo falso! Considero que estoy para un poquito más que esto. ¿Hoy en día cualquiera se hace famoso?”.

Icardi salió a desmentir los chats con Rocío Galera Foto: Archivo Web

Qué fue el Wandagate: la novela de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

El 16 de octubre de 2021, Wanda Nara irrumpió en Instagram con un sorpresivo mensaje: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. Acto seguido, dejó de seguir en su cuenta a Mauro Icardi, su marido y padre de sus dos hijas menores. Todo apuntaba a que la destinataria era nada más ni nada menos que Eugenia “China” Suárez, pero eso se confirmaría horas más tarde.

Wanda Nara con Mauro Icardi en helicóptero Foto: instagram

Wanda había decidido emprender un vuelo rumbo a Milán junto a su hermana Zaira para presenciar la Semana de la Moda. Lo que nunca imaginó es que, durante su ausencia, el jugador iba a concretar un encuentro con la ex Casi Ángeles, con quien ya desde hacía un tiempo venía intercambiando mensajes.

A partir de entonces, comenzó una novela que sigue sumando capítulos, como el reciente supuesto engaño de Wanda con Keita Baldé, un excompañero de Icardi en el Inter, su fugaz romance con L-Gante y, ahora, los mensajes de Icardi a la cordobesa Rocío Galera.