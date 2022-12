Wanda Nara posó con lencería de leopardo desde la cama y revolucionó Instagram: “Una noche solitaria”

Wanda Nara es una verdadera bomba en las redes sociales. La empresaria, además de revelar algunos detalles de su vida personal, sube contenido casi diariamente en su cuenta de Instagram, donde tiene una comunidad de 15 millones de seguidores que esperan ansiosos por novedades.

Es por eso que la rubia dejó con la boca abierta a sus fanáticos al posar desde la cama con un conjunto animal print. “Una noche solitaria”, escribió en el epígrafe de la publicación, misteriosa. Lo cierto es la foto fue un verdadero éxito y en pocas horas reunió cientos de miles de likes.

Wanda Nara apostó por lencería animal print Foto: Instagram

Entre los comentarios, los fanáticos de la rubia apuntaron contra L-Gante, con quien la empresaria se mostró en distintas oportunidades tras su separación de Mauro Icardi.

Wamda Nara subió la temperatura de Instagram

El comentario de Wanda Nara en la foto de Antonela Roccuzzo

Uno de los momentos más emocionantes luego de que Lionel Messi haya levantado la Copa del Mundo fue cuando su familia llegó al campo de juego y se fundieron en un abrazo muy conmovedor. Como no podía ser de otra manera, Antonela compartió imágenes en su perfil de Instagram y la publicación probablemente sea una de las likeadas en su cuenta.

La foto que Wanda había subido a su cuenta de Instagram y luego borró. Foto: Instagram - Gossipeame

Nara, para mostrar su apoyo con una de las botineras más famosas del país subió la foto y escribió: “Feliz por Argentina. Por él y sobre todo por ella! Te quiero Antonela Roccuzzo. Los tequilas que nos tenemos que tomar”, puso Wanda junto a la foto.

A los minutos, la imagen ya no aparecía en el perfil de Wanda porque lo habría borrado. Los seguidores aseguran que la esposa de Leo Messi no compartió el posteó en sus historias y eso no le habría gustado nada a la empresaria.