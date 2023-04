Wanda Nara lució un sofisticado conjunto sastrero en Masterchef que cautivó a sus fanáticos

Wanda Nara no deja de sorprender con los looks que presenta Masterchef, y esto es porque eleva la apuesta en cada episodio al combinar prendas que destacan su lado refinado, pero al mismo tiempo, también su lado sensual.

Wanda Nara mostró toda su belleza en redes. Foto: web,

Tanto es así que, en esta ocasión, la empresaria lució un sofisticado conjunto sastrero de tono gris cemento que estaba compuesto por un blazer formal y un pantalón de vestir al cuerpo; pero a ello, le sumó un crop top rayado que pertenece a la reconocida marca “Celine”, y sandalias de taco alto con plataforma de la firma “Saint Laurent”, en un tono beige.

Así, desde la descripción del posteo, Wanda escribió: “Atentos con lo que sueñan por que se puede hacer realidad”, destinado a los 16,3 millones de usuarios que la siguen en Instagram.

Wanda Nara cautivó a sus fanáticos. Foto: Instagram

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Wanda Nara

Hace 22 horas que la empresaria compartió la publicación en su red social, y hasta el momento logró recolectar más de 40 mil corazones rojos, al igual que 238 comentarios.

Wanda Nara enamoró con su sofisticado look. Foto: Instagram

“Sueño ser Wanda”, “Amo verte feliz!! Me encanta verte en Masterchef!!”, “Enamorada de ese look”, “Diosa total”, “Sos muy hermosa”, “Bellísima”, fueron algunos de los elogios que recibió.