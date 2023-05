Wanda Nara dejó ver su costado más elegante con un glamuroso traje y casi muestra de más

Wanda Nara siempre impone tendencia en las redes sociales. Actualmente, la empresaria acumula más de 16 millones de seguidores quienes, a diario, elogian cada uno de los looks que elige para disfrutar un día en familia junto a sus hijos así también como hacerle frente a su atareada agenda laboral.

Una vez más, Wanda demostró que tiene un gran gusto para la moda al lucir un traje formal ante la cámara para una serie de fotos y videos que compartió en internet con aquellos que están atentos a las publicaciones que realiza en el día a día.

El outfit formal con el que Wanda Nara subió la temperatura en las redes sociales

De esta manera, Wanda decidió sacarse una foto en modo selfie y en ella se pudo observar que llevaba un blazer color celeste pastel de pronunciado escote que casi genera que la empresaria mostrará de más.

Lo cierto es que no es la primera vez que Nara usa este estilo de looks. De hecho, como en aquella oportunidad en la que Wanda usó un fino traje formal rosado, se pudo observar que acompañó la prenda superior del outfit con no uno sino dos prendedores plateados y dorados en forma de flor en uno de los costados del diseño.

Al filmarse ante la cámara, Wanda dejó ver que llevaba un corpiño de lencería blanco. En cuanto al make up, como tiende a ser usual, Nara optó por un maquillaje natural por lo que colocó labial en tono nude en sus labios, enmascaró las pestañas para profundizar su mirada y sombreó los párpados de sus ojos con sombras doradas.

Además de los ostentosos accesorios en el elegante conjunto que la empresaria eligió para conducir el reconocido reality de gastronomía también llamó la atención que la conductora se dedicó a tomar mate en medio de sus ratos libres de la grabación del programa.