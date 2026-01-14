Valeria Degenaro compartió un video al límite y quedó al borde de la censura en Instagram

Valeria Degenaro siempre va por más y conquista corazones con sus looks ultra audaces. Pisa fuerte en la escena mediática argentina. Su estilo es único y no conoce de límites. Las imágenes en donde muestra mucha piel son las preferidas por sus fans y las que más likes obtienen.

Día a día suma nuevos seguidores. Los looks osados siempre están presentes. Colecciona los likes y halagos del público. La combinación de estilos es su especialidad. Pasar desapercibida no es una opción para ella y arriesga con outfits al límite de la censura. En Instagram se lleva los aplausos de todos.

Las vanguardias de la temporada son su especialidad y realiza producciones de fotos en donde la piel es protagonista. Combina los estilos más audaces a la perfección. No teme en ir por más y desafiar todos los límites con los looks más audaces de la temporada.

Valeria Degenaro compartió un video en donde la podemos observar desfilando y posando con un espectacular minivestido en color rojo pasión. Una prenda ideal para el verano y enfrentar las altas temperaturas. La parte superior, un escote pronunciado. La parte inferior un minishort cruzado simulando ser una diminuta falda. Los likes no se hicieron esperar. Complementó el look llevando el cabello suelto. Para el maquillaje eligió resaltar su mirada con delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rojo. La publicación no pasó desapercibida y se llevó los elogios de todos sus seguidores.

La influencer jamás pasa desapercibida y sabe que prendas combinar para crear looks únicos cargados de osadía y audacia. Los mensajes de halagos no se hacen esperar y colecciona los corazones de sus seguidores.

Valeria Degenaro lució un minivestido ultra escotado en color rojo. Mostró mucha piel y desafió todos los límites con la audaz prenda. Sabe como cosechar likes y no pasar desapercibida. Revolucionó Instagram y se llevó todos los aplausos del público.