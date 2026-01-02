Valeria Degenaro eligió la bikini más escotada del verano y desafió todos los límites de la censura

Valeria Degenaro siempre va por más y conquista corazones con sus looks ultra audaces. Es una modelo e influencer y pisa fuerte en la escena mediática argentina. Su estilo es único y no conoce de límites. Las imágenes en donde muestra mucha piel son las preferidas por sus fans y las que más likes obtienen.

Pasar desapercibida no es una opción para ella y arriesga con outfits al límite de la censura. En Instagram se lleva los aplausos de todos. Día a día suma nuevos seguidores. Los looks osados siempre están presentes. Colecciona los likes y halagos del público. La combinación de estilos es su especialidad.

Valeria Degenaro eligió la bikini más audaz de la temporada y burló la censura con un arriesgado escote

Sin lugar a dudas, sabe como llamar la atención de todos. Las vanguardias de la temporada son su especialidad y realiza producciones de fotos en donde la piel es protagonista. Combina los estilos más audaces a la perfección.

Valeria Degenaro eligió el traje de baño más diminuto del verano y causó sensación. Modeló con una bikini al límite de la censura. La parte superior, un corpiño triangular con un escote muy audaz. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Los likes no se hicieron esperar. Complementó el look con unos anteojos de sol combinándolos con el color de su traje de baño. La publicación no pasó desapercibida y se llevó los elogios de todos sus seguidores.

Valeria Degenaro dio cátedra de audacia con la bikini más diminuta de la temporada

La influencer jamás pasa desapercibida y sabe que prendas combinar para crear looks únicos cargados de osadía y audacia. Los mensajes de halagos no se hacen esperar y colecciona los corazones de sus seguidores.

Valeria Degenaro no conoce de límites a la hora de explorar los trajes más audaces del verano. En esta oportunidad, eligió una bikini mega diminuta. La parte superior, un corpiño triangular con mucho escote. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Los mensajes de halagos invadieron las imágenes.