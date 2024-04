Top de hilo y pantalón sastre: Flor Peña posó con un look ideal para el otoño

Flor Peña es una de las artistas más populares y queridas de la Argentina. En sus redes sociales tiene más de 6 millones de seguidores. Dueña de un carisma único, encandila a todo el público con cada uno de sus proyectos.

Flor Peña encendió el verano con una enteriza ultra escotada Foto: instagram

La actriz comparte en Instagram cada uno de los outfits que luce. Sus fans alucinan con los looks que comparte. Sabe combinar a la perfección diferentes estilos y no teme en ir por más y crear look muy vanguardistas.

La actriz disfruta de sus días de descanso en Tulum, México. Foto: desconocido

Flor Peña posó con un conjunto de prendas elegantes y sensuales. La actriz combinó detalladamente el look elegido. La parte superior, un mini top escotado sin mangas en color blanco y de hilo. La parte inferior, un pantalón en color rosa estilo cargo y con corte sastre. Una prensa ultra trendy. El must de esta temporada de otoño 2024.

Puro fuego: Flor Peña conquistó corazones posando con un outfit ultra trendy Foto: instagram

Complementó el outfit llevando el pelo atado, luciendo flequillo y algunos mechones de cabello alrededor de su rostro. Para el maquillaje apostó por el delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rosado.

La publicación cosechó miles de likes y sus fans alucinaron con las fotografías compartidas. Los aplausos no tardaron en llegar y la actriz agradeció los halagos.

Flor Peña encandiló a sus seguidores con un outfit impactante

Flor Peña marca tendencia. Siempre a la vanguardia se lleva todas las miras en los eventos en los cuales participa. Su carisma y simpatía enamora a sus seguidores y conquista corazones con cada combinación de prendas que elige.

Flor Peña enamoró con un vestido tejido Foto: Instagram

Flor Peña posó con un conjunto elegante y sensual. Un mini top en color blanco muy escotado y un pantalón estilo cargo con bolsillos a los costados en color rosa. La actriz jamás pasa desapercibida y sabe como llevarse todas las miradas.