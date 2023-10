Tamara Báez, la ex pareja de L-Gante, abrió la temporada de calor con una microbikini roja

Tamara Báez sigue en una lucha judicial con su expareja, L-Gante, por la cuota alimentaria de su primera hija, Jamaica. La realidad es que no se pusieron de acuerdo y llevaron el problema a la justicia.

Tamara posó frente al espejo. Foto: Instagram

Mientras tanto, llegaron las altas temperaturas y Tamara abrió la temporada compartiendo con su medio millón de seguidores un traje de baño espléndido mientras posa desde el baño de su casa frente al espejo.

La influencer escogió una microkibikini roja, la colaless es regulable, lo cual se adapta a la perfección a su figura y el corpiño tiene un detalle llamativo, lleva fruncido en la parte de adelante.

Tamara Báez

Aunque lo que más mencionaron sus fans son sus maxi lentes de sol, que se pusieron de moda el verano pasado y, en la temporada 2023, muchas famosas volvieron a elegir el mismo modelo para protegerse del sol.

Tamara Báez abrió la temporada de verano luciendo una microbikini Foto: instagram

Las uñas y pestañas de Tamara Báez

Hay muchas celebridades que optaron por llevar las uñas súper largas, al igual que sus pestañas, este fue el caso de la ex pareja del referente de cumbia 420.

Confesó que se realiza las pestañas rusas, que son las que llevan la mayor cantidad de volumen y en sus manos nunca pueden faltar los diseños adornados de piedras y argollitas.

Tamara Báez posó desde el Country Club Banco Provincia. Foto: Instagram

TAMARA BÁEZ SE SINCERÓ CON SUS SEGUIDORES Y MOSTRÓ SU LADO VULNERABLE

La famosa siempre se mostró muy segura de cada paso que da, pero sin embargo no duda en ser sincera con sus seguidores y contar los momentos difíciles que vive. Esta vez decidió realizar una publicación en sus historias, donde se la ve con los ojos llorosos.

Ante la preocupación de sus fanáticos, eligió ser sincera con todos y mostrar su lado más vulnerable. “Tuve días de depresión que sentía que todo estaba mal en mi mundo. No me quería ni yo”, contó Tamara.

Si bien está situación ya quedó atrás y la mamá de Jamaica pudo salir adelante, alentó a sus seguidores y les agradeció por todo el amor que les bridan: “Les quiero decir que de todo se sale y que con la ayuda de Dios todo es posible. Las quiero y gracias por siempre estar tirándome la mejor, ya ni críticas recibo porque me conocen bastante, me muestro tal como soy. Gracias a mi familia y amigos que realmente me quieren, ahora estoy súper bien”.