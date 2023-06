Sol Pérez ya está lista para el verano y estas fotos en taparrabos violeta lo demuestran.

Si algo tiene Sol Pérez es que no le da miedo arriesgarse a usar colores y nuevas tendencias en sus outfits, razón por lo que para muchos de sus seguidores es inspiración de moda, especialmente durante la temporada de verano.

Es que la exchica del clima ha lucido en varias oportunidades colores como verde, rojo, fucsia y hasta estampado animal print, siendo una de las pocas famosas que innova con su estilo, además de probar nuevos looks con su cabello.

Un ejemplo de estos son las fotos que sacó hace un tiempo desde Tandil, en una pileta y luciendo una nanokini taparrabos violeta, una prenda que viene dando de qué hablar y que parece que será tendencia el próximo verano.

Sol Pérez cautivó con su microbikini taparrabos violeta. Foto: Instagram

“Siempre actuaré como he querido actuar, no me doblegaré jamás. Sé lo que soy, donde quiero llegar y quién me acompañará. Porque soy como un ave en vuelo, y a la vez los pies en el suelo”, escribió Pérez en aquella oportunidad.

Qué son las bikinis taparrabos que lucen las famosas como Sol Pérez

El estilo taparrabos es una de las tendencias que fue furor durante el verano del 2021. Se tratan de bikinis muy pequeñas y con cintas finas que permiten un bronceado casi perfecto a la hora de tomar sol.

El violeta que lució Sol Pérez será uno de los colores de la temporada. Foto: Instagram

Sol Pérez es una de las famosas argentinas que la pusieron en tendencia el año pasado y que seguro seguirá luciendo estos conjuntos con colores estridentes y brillantes cuando lleguen los meses de calor.

Sol Pérez impone tenencia con sus looks. Foto: Instagram

¿Cristiano Ronaldo le daba “me gusta” a las fotos de Sol Pérez?

Sol Pérez causó revuelo a nivel internacional cuando Cristiano Ronaldo decidió likear sus posteos en Instagram.

La rubia no solo le confirmó a Guido Kaczka que el jugador de la selección de Portugal había reaccionado a sus posteos, sino que ella no lo había notado. “Sí, es verdad, pero yo nunca lo descubrí eso. Me escribió Ceci Franco, periodista que trabaja en TyC Sports. Y me dijo ‘me están mandando fotos, ¿vos sabías?”, explicó.