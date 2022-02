La modelo venezolana Shannon de Lima no se quiso quedar atrás para celebrar este día de San Valentín y subió una foto en su Instagram posando con un vestido rojo con transparencias junto con la frase: Happy Valentine’s ❤️Find your soulmate and best friend 💕 (Feliz San Valentín. Encuentra tu alma gemela y tu mejor amigo).

La joven modelo venezolana publicó una foto deseándole a sus seguidores que tengan un feliz San Valentín. Foto: Instagram

Así, la modelo de 33 años logró acumular más de 18 mil “me gusta” y 125 comentarios a su posteo.

Además, por su foto, agregó: Feliz día del amor y la amistad! La felicidad sucede cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces se encuentran en armonía 🤸🏼‍♀️

Shannon de Lima: "La felicidad sucede cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces se encuentran en armonía". Foto: Instagram

La joven modelo se ve activa en sus redes sociales, donde suma en su Instagram casi 2 millones y medio de seguidores y poco más de 1.300 publicaciones.

Una de las más de 1.300 publicaciones de Shannon de Lima en su Instagram.

Además, se define a sí misma como figura pública y promociona su línea de maquillaje y en reiteradas fotos se la puede ver posando y compartiendo sus actividades y viajes.