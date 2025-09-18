Sara Sklate, la periodista de River, apostó por un look playero y deslumbró con un traje de baño en color azul

Sara Sklate más conocida como Sarita, es la periodista partidaria de River que destaca con su información y análisis sobre la actualidad del equipo Millonario. En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan nueva data de su club. No solo triunfa como periodista sino también como influencer del mundo de la moda. Sus outfits causan sensación.

Atenta a los must de la temporada, combina las prendas más trendy del momento y crea looks únicos que la hacen destacar en Instagram. Muchas veces ultra osados y al límite de la censura. La piel es protagonista en los conjuntos de prendas que elige para vestir. Los looks tendencia del momento siempre están en su radar.

Sara Sklate conquistó con su look total white

La periodista combina estilos a la perfección y está atenta a cada novedad del mundo de la moda. Fanática de los trajes de baño diminutos y la playa compartió un look playero que dejó a todos sin palabras. Modeló con los must de la temporada de verano 2026. Sin lugar a dudas, pasar desapercibida no es una opción para ella.

Sara Sklate, la periodista de River Plate, desató pasiones con una impactante microbikini en las playas de Grecia

Sara Sklate lució un traje de baño de dos piezas mega tendencia. Una bikini muy diminuta que pisará fuerte en el verano de la costa argentina. La parte superior, un corpiño triangular mega escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Complementó el look llevando el cabello suelto y utilizó muy poco maquillaje. La publicación alucinó a sus fans. Revolucionó Instagram y los mensajes de halagos se hicieron presentes.

Sara Sklate dio cátedra de estilo con un espectacular traje de baño en color azul

La periodista deportiva brilla a cada paso que da. Paraliza Instagram con looks fuera de serie. Las prendas diminutas se llevan todos los aplausos en los conjuntos de prendas que elige para vestir. Siempre va por más y día a día suma nuevos seguidores.

Sara Sklate, la periodista de River, apostó por un look playero y deslumbró con un traje de baño en color azul

Sara Sklate modeló con una bikini muy diminuta en color azul vibrante. La periodista alucinó a sus fans con un look playero que será tendencia esta temporada de verano. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista.