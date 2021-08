Ricky Martin sigue sorprendiendo a sus fanáticos con sus impactantes sesiones de fotos, sin que se le note el paso de los años. A menudo, el cantante comparte en sus redes postales en las que posa dejando ver sus habilidades como modelo. Esta vez, sorprendió con un look relajado y cómodo.

Ricky Martin. Foto web. Ricky Martin. Foto web.

A diario, el puertorriqueño deslumbra a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram con sus cautivadoras imágenes en blanco y negro.

Esta vez, sorprendió mostrándose de cuerpo entero con un look con mucho estilo. Con la cabeza echada hacia atrás y mirando a un costado, el artista lució unas holgadas bermudas con diseños en los bolsillos y un buzo canguro blanco.

Para completar el atuendo, eligió unas zapatillas del mismo color que su parte de arriba, y una delgada tobillera que lució en una de sus piernas, mientras que en la otra se dejaba ver uno de sus llamativos tatuajes.

“Hoy nos vamos cómodos”, escribió Ricky Martin debajo de la publicación, que rápidamente fue furor en la plataforma y superó los 150 mil likes.

Ricky Martin sobre su salud mental durante la pandemia

Hace un tiempo, el puertorriqueño se abrió en una entrevista sobre cómo pasó los meses más duros de la pandemia y cómo le afectó la cuarentena a su salud mental. En diálogo con la conductora, Angélica Vale, contó que luego de consultar con un profesional, fue diagnosticado con ansiedad.

“Yo no sabía que había un diagnóstico, que esto tenía un nombre que se llama ansiedad… es algo serio”, explicó, y agregó después: “Estaba pasando por todas las fases: negación, tristeza, ira, aceptación y luego regresé a la negación en una hora”.

“Yo me sentía acorralado, a mi me faltaba el aire y esto es algo que yo tengo que compartir con el público, porque yo sé que no soy el único que está pasando por esto”, relató Ricky Martin, que transmitió tranquilidad a sus fanáticos afirmando que actualmente se encuentra mucho mejor.