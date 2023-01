Quién es Simona Guatieri, la esposa del futbolista a la que Mauro Icardi le dijo cornuda

Mauro Icardi volvió a hablar sobre su situación con la mediática Wanda Nara, esta vez para contar que su “esposa” le habría sido infiel con un futbolista y excompañero, Keita Baldé.

Mauro decidió contarle a la esposa de Keita Baldé sobre los mensajes y supuestos encuentros entre su esposa y el futbolista Baldé. “Seguís publicando fotos de cuando te casaste y él invita a Wanda a Dubai. Siento verte así publicando todo, con el corazón te lo digo”, contó Icardi a Simona Guatieri, la esposa del futbolista.

Simona Guatieri Foto: Instagram/simonaguatieri

La noticia fue contada por un paparazzi español, al enterarse de que estaban hablando de él, Icardi decidió publicar él mismo la captura de la conversación que tuvo con Simona. Y en sus historias de Instagram, agregó una indirecta para el periodista.

Simona Guatieri Foto: Isntagram/simonaguatieri

“Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó”, fue el mensaje del esposo de Wanda al paparazzi.

Simona Guatieri Foto: Instagram/simonaguatieri

¿Quién es Simona Guatieri?

Simona es una modelo italiana que está en pareja con el futbolista, Keita Balde desde el 2017, juntos tuvieron dos hijos. Se casaron en mayo de 2002 con una increíble ceremonia en Italia.

Simona Guatieri y Keita Baldé Foto: Instagram/simonaguatieri

La modelo en su perfil de Instagram tiene más de 150 mil seguidores a los que deslumbra con sus fotos de los ‘looks’ que usa para cada salida y los paisajes de ensueño que visita con su familia.