Romina Ortega nació en Misiones, esta casada y tiene dos hijos con el famoso árbitro Argentino Néstor Pitana. Su saltó a la fama se dio por ser la “hermosa esposa del árbitro Argentino”, pero Romina además es también modelo.

Romina Ortega, la esposa de Néstor Pitana, publicó un topless al borde de la censura. (Instagram)

Tiene dos cuentas de Instagram, en una ya supera los 198 mil seguidores y comparte con ellos cotidianamente su pasión por el fitness y el deporte, su placer por los viajes y su trabajo. Es también usuaria de la plataforma Onlyfans, donde habitualmente publica contenido exclusivo para adultos.

El partido Colombia - Brasil

La rubia llegó a estar en boca de todos tras las polémicas en las que se vio enredado su marido por los arbitrajes de algunos partidos.

El partido Colombia-Brasil de la Copa América 2021 es uno de los más emblemáticos de la carrera de Pitana, cuando en el minuto 78 del partido en el que iba ganando Colombia. La pelota tocó al arbitro y luego una jugada de Brasil se convirtió en gol. La nula decisión como corresponde por reglamento de parar el partido cuando la pelota toca al arbitro, desató las quejas de los jugadores Colombianos.

Tras consultarle al VAR la decisión, este aseguró que “el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor. Que son las 3 acciones por las cuales se debería detener el juego y reanudar con un bote a tierra”