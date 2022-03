Valeria Licciardi se dio a conocer tras participar en la temporada del año 2015 de “Gran Hermano”. La ex participante de la casa más famosa del país se desempeña como activista travesti-trans, periodista, actriz, bailarina y diseñadora de ropa.

Valeria Licciardi y su activismo al borde de la censura

Valeria de unos 37 años de edad, es una mujer transgénero y activista de las luchas de los cuerpos disidentes. Al haber crecido durante los años ´90, momento en el que las mujeres y hombres transgénero y travestis eran discriminadas duramente, la ex gran hermano decidió aportar su pequeño granito de arena y poner en pie una marca de ropa interior para mujeres y hombres no cisgénero.

Valeria Licciardi ex participante de Gran Hermano. Foto: Google

Pero su activismo no se detiene allí, sino que, en diferentes oportunidades Valeria ha bailado sin ropa en importantes escenarios como el del Teatro San Martín, con el fin de crear conciencia de que hay mujeres con genitales masculinos y hombres con genitales femeninos, y que estos no definen su género ni, mucho menos, su sexualidad.

“Yo pertenezco a una generación en la que, lo que podíamos ver como representación de personas trans en los medios, era Cris Miró o Flor de la V. El discurso que resonaba en ese entonces era ‘nací en el cuerpo equivocado’, y una un poco que repetía eso, aunque sin saber bien lo que significaba” comentaba en una entrevista con Infobae.

Luego de un largo proceso de aceptación personal, Valeria expresaba que “Pero a la vez, algo me hacía notar que no era que yo estaba disconforme con mi cuerpo sino que la sociedad tenía problemas con mi cuerpo. Yo me paraba frente al espejo y no odiaba mis genitales”, a lo que continuaba diciendo “No sentí odio pero sí incomodidad, en el sentido de que no sabía si eso que tenía ahí me correspondía. En algún momento sí sentí que operándome y teniendo una vagina podía insertarme en la sociedad, pero eso duró muy poco”.

Fue tras la propuesta de la famosa directora de teatro Leticia Manzur, que Valeria decidió llevar su activismo a los escenarios con la obra “Los huesos”, en la cual bailaba sin ropa “Me pareció una idea maravillosa. En el teatro nuestros cuerpos siempre estuvieron sexualizados, siempre fueron vistos como fenómenos. Acá simplemente aparecía como un cuerpo más y me pareció revolucionario. Sin decir nada, le estábamos diciendo al público ‘estos cuerpos existen’ [...]” expresaba la ex Gran hermano.

“Para mi fue importante visibilizar nuestros cuerpos para que podamos ser más libres, para que las nuevas generaciones puedan elegir y no sientan que alguien les impone cómo deben ser para que la sociedad los acepte” concluía Valeria en la entrevista, en la cual, además, destacó el rol de los y las jóvenes trans y travestis que hablan de sus propios cuerpos con naturalidad y desafiando la discriminación en las redes sociales.