Hace algunas semanas se confirmó oficialmente el amor entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel gracias a unas fotos que consiguió un periodista de incognito. Aun así la pareja mantiene su relación en la intimidad, son muy perfil bajo. El futbolista se atrevió a comentarle a su novia una publicación donde expresaba que la apoyaba con su música pero en las redes sociales no ha habido mucho más intercambio que ese.

Rodrigo de Paul y el comentario hacia Tini. Foto: CapturaInstagram/@tinistoe

En los últimos días los rumores sobre que Rodrigo De Paul había traicionado a la cantante de “Miénteme” empezaron a crecer. La tercera en discordia habría sido Candelaria Perrots. Una modelo uruguaya, hija de un empresario que vive en la ciudad de Galicia, con quien el jugador del Club Atlético Madrid habría sido visto tomando algo en un Bar de Madrid. Ni Tini, ni el futbolista emitieron opinión luego de que se conociera la noticia.

Candelaria Perrots y Rodrigo De Paul. Foto: Instagram

Cuál es el secreto de Candelaria Perrots, la modelo con la que De Paul habría engañado a Tini Stoessel

Estefi Berardi, sin embargo reveló en el programa LAM que descubrió un secreto sobre Candelaria Perrots. La modelo no existe. Quien aparece en las fotos de el perfil de Instagram de la hija del empresario en realidad es Dani Aramburu. La panelista se comunicó con ella y le pregunto si la cuenta de “Candelaria Perrots” estaba usando sus fotos a lo que respondió “Hola! si, Candelaria Perrots no existe” y continuó “Lleva usando mis fotos durante casi dos años pero me tiene bloqueada en todo y a todos mis conocidos asique no hay manera de pararla”.

Candelaria Perrots, la joven con la que De Paul habría engañado a Tini Stoessel Foto: Candelaria Perrots

Para finalizar la joven dijo la verdad sobre el supuesto engaño de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel: “He visto todas las noticias, me han mandado muchos Tiktoks también. No entiendo de dónde habéis sacado esa información pero es imposible. Nunca estuve en ningún bar con Rodrigo De Paul”