Pao Dulzura se convirtió en una de las creadoras de contenido más seguidas de las redes. Con un estilo provocador y sin filtro, siempre va un paso más allá y no le teme a la censura. Sus posteos, cargados de sensualidad y mucha piel, enloquecen a sus fans. Con una estética atrevida y bien trendy, marca tendencia cada vez que publica y su comunidad no para de crecer.

En esta oportunidad, la influencer sorprendió a sus seguidores en Instagram con una serie de fotos con un pijama celeste compuesto por un short y un top, super revelador.

Pao Dulzura usó el pijama más revelador y le preguntó a sus seguidores qué foto les gustó más

“¿Cuál es tu preferida?“, les preguntó la influencer a sus seguidores en el epígrafe, quienes no tardaron en llenarla de likes y comentarios.

Pao Dulzura usó el pijama más revelador y le preguntó a sus seguidores qué foto les gustó más

Quién es Pao Dulzura, la tiktoker que es furor

Paola Maldonado, más conocida como Pao Dulzura, es una creadora de contenido que es muy activa en todas las redes sociales. En su cuenta principal de Instagram acumula más de 1.7 millones de seguidores, mientras que en Twitter supera los 130 mil fanáticos. Sin embargo, es en TikTok en donde tiene su mayor comunidad con más de 1.5 millones de seguidores.

La joven comenzó a hacerse conocida en la plataforma china, donde suele subir algunos videos. El video que la volvió viral se dio en el marco de los festejos en el Obelisco tras ganar la final del Mundial. Allí decidió “pedirle” besos a chicos que estaban caminando y el video acumuló más de 19 millones de reproducciones y superó los 1.2 millones de likes.

Pao Dulzura subió la temperatura en Instagram con un outfit explosivo

Su fama escaló tanto que participó varias veces de “Elo Podcast”, un podcast que trata sobre sexo y en el que muchas chicas participan para hacerse conocidas. Ahora, la joven incursionó y está vendiendo contenido para adultos a través de diferentes plataformas.