Pampita demostró que es la reina del estilo y le dio color a su look con un blazer súper canchero

Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, Pampita es un verdadero ícono de la moda. Cada posteo suyo causa impacto al instante: su estilo combina lo último en tendencias con un toque accesible, lo que la convierte en inspiración para muchas. Activa tanto en redes como en eventos, la modelo se transformó en una referente indiscutida a la hora de buscar ideas y looks para el día a día.

Pampita apostó por un blazer rosa que se llevó todas las miradas

En esta oportunidad, la modelo asistió a un evento con un dress code en color rosa y, como siempre, logró acaparar todas las miradas. En las imágenes que compartió en sus redes se la puede ver con un blazer rosa brillante que combinó con una mini negra y sandalias. Acompañó con una minicartera también en negro y accesorios en plata.

Rodeada de flores a tono, los comentarios y likes de sus seguidores no tardaron en llegar. Mientras muchos la halagaron por su belleza, otros se llevaron tips para inspirarse en su outfit.

Aseguran que Pampita se habría sometido a un retoque estético en su rostro

En los últimos días, la apariencia de Pampita volvió a estar en el centro de la escena. Todo surgió a raíz de una entrevista que la modelo ofreció a Implacables (El Nueve), programa conducido por Susana Rocasalvo. Fue justamente la conductora quien, al aire, deslizó que parte de su equipo notó ciertos cambios en el rostro de Carolina Ardohain.

“Yo no me voy a sumar a los comentarios de mis cuatro columnistas, con toda la gente que está en el control, que dicen que le ven la cara rara. Yo, como de acá no veo, la veo como siempre. Pero dicen que está rara”, expresó Rocasalvo en plena emisión, luego de agradecerle a Pampita por la entrevista.

Quien sí se animó a ir un poco más allá fue la panelista Fabiana Araujo. Sin rodeos, aseguró: “Se hizo una rinomodelación”. Este tratamiento consiste en la aplicación de rellenos, generalmente ácido hialurónico, para modificar la forma de la nariz. Se trata de un procedimiento no quirúrgico, cada vez más popular entre las celebridades.

¿Quién le hizo la carita? Aseguran que Pampita se habría sometido a un retoque estético en su rostro: el llamativo antes y después

Por el momento, Pampita no confirmó ni desmintió esta versión. De hecho, siempre fue muy reservada en lo que respecta a retoques estéticos. Y como bien señalan los expertos en imagen, en ocasiones, ciertos cambios percibidos en la cámara pueden deberse a factores como el maquillaje, la iluminación o incluso los ángulos de filmación.