¿Quién le hizo la carita? Aseguran que Pampita se habría sometido a un retoque estético en su rostro: el llamativo antes y después

Pampita es sinónimo de elegancia y belleza en la Argentina. Desde sus inicios en las pasarelas, se destacó por su estilo y carisma, atributos que la convirtieron en una de las figuras más queridas del espectáculo local. A lo largo de su carrera, supo mantener una imagen impecable, algo fundamental en su profesión.

Sin embargo, en los últimos días, su apariencia volvió a estar en el centro de la escena. Todo surgió a raíz de una entrevista que la modelo ofreció a Implacables (El Nueve), programa conducido por Susana Rocasalvo. Fue justamente la conductora quien, al aire, deslizó que parte de su equipo notó ciertos cambios en el rostro de Carolina Ardohain.

¿Retoque o maquillaje? El detalle de Pampita que no pasó desapercibido

“Yo no me voy a sumar a los comentarios de mis cuatro columnistas, con toda la gente que está en el control, que dicen que le ven la cara rara. Yo, como de acá no veo, la veo como siempre. Pero dicen que está rara”, expresó Rocasalvo en plena emisión, luego de agradecerle a Pampita por la entrevista.

Quien sí se animó a ir un poco más allá fue la panelista Fabiana Araujo. Sin rodeos, aseguró: “Se hizo una rinomodelación”. Este tratamiento consiste en la aplicación de rellenos, generalmente ácido hialurónico, para modificar la forma de la nariz. Se trata de un procedimiento no quirúrgico, cada vez más popular entre las celebridades.

Por el momento, Pampita no confirmó ni desmintió esta versión. De hecho, siempre fue muy reservada en lo que respecta a retoques estéticos. Y como bien señalan los expertos en imagen, en ocasiones, ciertos cambios percibidos en la cámara pueden deberse a factores como el maquillaje, la iluminación o incluso los ángulos de filmación.