Pampita dio cátedra de estilo con un vestido largo total black con transparencias

Pampita alucina a sus fans con cada look que elige para vestir. Tiene una presencia única. Brilla en cada evento al cual asiste. Es una de las figuras más populares de la Argentina. Tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram.

El look de Pampita para una noche en el Teatro Cervantes

Es una verdadera referente fashionista. Combina a la perfección sensualidad y elegancia. Y siempre está un paso adelante en cuanto a tendencias. Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad. Tiene en cuenta cada detalle para combinar prendas únicas.

Pampita enamoró con su look rocker

Dueña de un estilo sin igual, no duda en arriesgar y lanzarse a las últimas vanguardias del mundo de la moda. Pampita sorprendió a todos y conquistó suspiros con un look de noche no apto para cardíacos. Allí la piel fue protagonista.

El look de Pampita.

La modelo lució un espectacular outfit mega sensual. Un vestido largo en color negro. Con transparencias y dejando los hombros al descubierto. Pampita derrochó sensualidad y desplegó todo su encanto.

Complementó el look llevando el cabello atado. Utilizó un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos, resaltando su intensa mirada y para los labios optó por un color rojizo con brillo.

La modelo es un icono fashionista. Desprende sensualidad a cada paso que da. Pasar desapercibida no es una opción para ella. Sin lugar a dudas, es la reina de las tendencias.

Pampita brilló con un vestido largo de noche super hot. Con transparencias y un estilo ultra sexy. Mostró mucha piel y desató pasiones con el increíble look elegido.