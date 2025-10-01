Noelia Marzol presumió su figura con un look deportivo y demostró que es la reina de las tendencias

Noelia Marzol es una verdadera referente fashionista. Su talento traspasa el escenario y cautiva con su espectacular impronta. Los looks osados son su especialidad y los likes no tardan en llegar. Cosecha suspiros con cada video o imagen que publica. Tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y día a día suma nuevos likes.

Top escotado y calza ultra ajustada: Noelia Marzol deslumbró con un outfit deportivo en el ensayo de su próxima obra

Noelia Marzol compartió un video en donde podemos ser testigos privilegiados de los ensayos de su obra de teatro. Su increíble outfit deportivo llamó la atención de todos y cosechó miles de likes. La artista brilló con un outfit mega cómodo para realizar actividad física. La parte superior, un top ultra ajustado con escote y breteles. La parte inferior, una calza larga muy ajustada al cuerpo. La publicación revolucionó Instagram y la actriz dio clases de audacia con las imbatibles prendas elegidas.

Noelia Marzol apostó por un look deportivo super must. La combinación perfecta: un top diminuto y una calza elastizada. Ideales para practicar diferentes movimientos de manera cómoda. La artista combinó sensualidad y practicidad de una forma única.