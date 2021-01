Noelia Marzol está viviendo muchos cambios en diferentes sentidos y en poco tiempo. Es que como madre primeriza tiene diferentes dudas que sobre algunas variaciones que ha empezado a experimentar con su cuerpo.

Hace unos días, la actriz fue tendencia por un baile que compartió en su cuenta de Instagram que recibió fuertes críticas relacionada a los cuidados que debería tener durante esta etapa y especialmente durante los primeros meses de embarazo.

“Tendrías que cuidarte un poco más. Los primeros meses se prende el embrión y se necesita cuidados. Piensan más en el cuerpo que en un bebé”, le escribió a la bailarina una usuaria de dicha red social. El mensaje generó una reacción en Noelia.

“Se ve que las hormonas a vos te pegaron como la mona. Onda agresiva. Qué feo. Disfrutá más genia. Estás rara, demasiado preocupada por mí cuando podrías estar mirando y acariciando tu pancita sin escándalo”, se descargó Marzol.

Noelia Marzol confirmó en noviembre del 2020 que se encuentra embarazada. (Instagram/@noeliamarzolok)

Desde ese momento, Noelia ha utilizado sus historias de Instagram para hablar más con sus seguidores sobre los cambios de su cuerpo, además de las recomendaciones médicas que ha recibido y que le permiten realizar algunas actividades por las que estaba siendo criticada.

“Cada vez que subo un video bailando me llegan un montón de mensajes de gente que no conoce mi cuerpo, ni mi estado de salud, ni cómo me manejo en la vida, ni lo que me recomienda mi obstetra”, aseguró.

En esta oportunidad, la actriz decidió abrir un debate entre sus seguidoras que se encuentran en la dulce espera o que pasaran por ella para así poder hablar sobre los cambios que estarán por llegar a su vida: “más allá de la celulitis y las estrías, que es obvio. Al parecer cambian mucho otras partes del cuerpo que no todo el mundo ve”. Tendremos que esperar para conocer las diferentes respuestas de su pregunta.