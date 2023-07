Nati Jota publicó una foto con la microbikini marrón más sexy porque extraña las vacaciones

Nati Jota es periodista, escritora, actriz y conductora de televisión y streaming con tan solo 29 años. Teniendo en cuenta que ella saltó a la fama digital, gracias a sus tweets y ganó seguidores. Y en 2015, dio un salto más grande tras comenzar como panelista y cronista en el programa ESPN Redes.

Como toda influencer, la presencia en redes sociales es muy importante. En la actualidad, Natalia posee 2.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí charla con sus seguidores, postea sobre sus noches de fiesta, sus momentos en familia, sobre sus diferentes trabajos, sus pensamientos, y sus looks más sexys y en tendencia.

Nati Jota Foto: Instagram/Natijota

En esta oportunidad, Nati compartió una foto con la microbikini marrón más sexy vía historias de Instagram porque quiere irse de vacaciones. Ella escribió: “esta foto no me gustó para feed, pero sí para story. O sea, no me gusta tanto, pero para ser prontamente olvidada, quizás va”. Teniendo en cuenta que las historias solo duran 24 horas.

La idea no terminó allí y la periodista continuó escribiendo sobre la foto, y aclaró: “la pose es rara y por cierto, me dolía la cintura. A Lelu le salía más natural y yo la copié”. Finalmente, concretó con: “me quiero ir de vacaciones y no hay planes de tal cosa aún ni pronto, lo cual es peor que simplemente falte mucho”.

Nati Jota posteó una foto en microbikini marrón porque quiere irse de vacaciones Foto: Instagram

Frente a la falta de planeamiento de vacaciones, Nati alivió la situación con una foto disfrutando de sus pasadas vacaciones. Ella completó el look con el pelo recogido en una cola de caballo y sin maquillaje. Sin dudas, el traje de baño y la pose resaltaron su figura, desde sus piernas y glúteos, hasta su cintura, abdomen y busto.

Nati Jota habló de su salida de Luzu TV

Nati Jota se presentó en el programa, Noche al Dente y contó sobre su salida de Luzu TV, teniendo en cuenta que ella estuvo desde los inicios en la coconducción del programa principal, Nadie Dice Nada. La periodista dijo: “fue difícil la decisión, irme y bajarme de algo que sigue. Pero lo había pensado mucho y me alegra que les esté yendo bien”.