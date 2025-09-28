Minishort y top escotado: Silvina Escudero eligió el look de piyama más cómodo y sorprendió a sus seguidores de Instagram

Silvina Escudero sorprende en Instagram con cada imagen o video que comparte. Allí tiene millones de seguidores. Colecciona los likes de sus fans. Muchas veces juega al límite de la censura y se arriesga con prendas que dejan mucha piel al descubierto.

La actriz y modelo siempre está atenta a las últimas novedades del mundo de la moda. Marca tendencia y conoce a la perfección que prendas no pueden faltar en el guardarropa. Destaca su figura con prendas únicas y combina muy bien texturas y colores. Sus outfits son fuera de serie y brilla su impronta en cada elección.

Sin lugar a dudas, coleccionar likes es su pasión. Con cada imagen o video que comparte sus fans alucinan y le dejan cientos de mensajes de halagos. Es una influencer fashionista y las tendencias de la temporada jamás se le escapan. En esta oportunidad, sorprendió con un piyama diminuto y osado.

Silvina Escudero posó desde la cama con un outfit de piyama ultra sensual. Mostró mucha piel y desafió los límites de la censura. La parte superior, un top con breteles y detalle de encaje. La parte inferior, un minishort. Todo en color total white y en tela de raso. La morocha dio cátedra de estilo y demostró ser una reina de la moda. La publicación no pasó desapercibida y se llevó los aplausos del público.

Minishort y top escotado: Silvina Escudero eligió el look de piyama más cómodo y sorprendió con una imbatible imagen

Silvina Escudero apostó por un conjunto de prendas al límite de la censura y cosechó suspiros

La actriz y modelo tiene una actitud única. Cautiva corazones con sus outfits cargados de sensualidad. Sabe como captar miradas y brilla con cada look nuevo que comparte con sus seguidores.

Minishort y top escotado: Silvina Escudero eligió el look de piyama más cómodo y sorprendió con una imbatible imagen

Silvina Escudero arriesgó al límite y posó con un conjunto de piyama muy osado. La piel fue protagonista y la bailarina no pasó desapercibida. Se llevó todos los likes y halagos de sus fans.