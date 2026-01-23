Minishort y botas texanas: Lola Latorre arrasó con una jugada producción de fotos en medio de la arena

Lola Latorre es una de las influencers del momento. Su estilo no conoce límites y no duda en ir por más. En su guardarropa nunca faltan los must del momento y combina a la perfección las últimas tendencias.

En Instagram tiene millones de seguidores. Allí deslumbra con las mejores postales de su día a día. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista. Colecciona los likes de sus seguidores y recibe cientos de muestras de cariño.

Minishort y botas texanas: Lola Latorre impuso un look chocolate y apostó todo por el color de la temporada

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Los estilos nuevos, texturas y colores se combinan a la perfección en cada uno de los outfits que luce. Le pone su sello característico a cada conjunto de prendas que elige para vestir.

Lola Latorre deslumbró con un look estilo texano con mucho estilo. Un outfit del color chocolate de la temporada. La parte superior, un top diminuto con breteles y escotado. La parte inferior, un minishort muy ajustado al cuerpo. Las estrellas del look fueron unas espectaculares botas de estilo texanas. El toque distintivo al outfit. Sin lugar a dudas, la influencer sabe cómo marcar tendencia y dar cátedra de estilo.

Lola Latorre apostó por el outfit del momento y se llevó los elogios de todo el público

La influencer tiene un estilo único. No le teme a los flashes de las cámaras y sabe cómo conquistar los halagos de todos sus fans. Las prendas del momento son su perdición y no duda en lucirlas en cada oportunidad que se presente.

Lola Latorre dio cátedra de estilo y se sumó a la tendencia del color chocolate. Mostró mucha piel y cautivó aplausos con un look texano. Unas botas con taco fueron protagonistas. La publicación fue todo un éxito y los likes no se hicieron esperar.