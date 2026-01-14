Lola Latorre se sumó a la tendencia de la temporada y dio cátedra de estilo con un vestido color negro de encaje

Lola Latorre es una de las influencers del momento. Su estilo no conoce de límites y no duda en ir por más. En su guardarropa nunca faltan los must del momento y combina a la perfección las últimas tendencias.
En Instagram tiene millones de seguidores. Allí deslumbra con las mejores postales de su día a día. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista. Colecciona los likes de sus seguidores y recibe cientos de muestras de cariño.
Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Los estilos nuevos, texturas, colores y tendencias se combinan a la perfección en cada uno de los looks que luce. Le pone su impronta a todo conjunto que elige para vestir.
Lola Latorre lució un espectacular vestido de encaje y semitransparente total black. Una prenda única y exclusiva. Ideal para un evento por la noche. Un vestido mega ajustado al cuerpo resaltando su figura. Con escote pronunciado y pequeñas tiras como breteles, dejando los hombros al descubierto.
Eligió llevar el cabello suelto, bien lacio. Complementó el look con un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación coleccionó los likes de sus seguidores.
Lola Latorre apostó por un look total black y se consagró como la reina de las tendencias
La influencer tiene un estilo único. No le teme a los flashes de las cámaras y sabe como conquistar los halagos de todos sus fans. Las prendas del momento son su perdición y no duda en lucirlas en cada oportunidad que se presente.
Lola Latorre modeló con un exclusivo vestido de encaje y semitransparente en color negro. Una prenda delicada y sensual. Un look que no puede faltar como opción para una salida por la noche. Lola Latorre marcó tendencia. Sin lugar a dudas, siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.