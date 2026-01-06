Escote pronunciado y mucha piel: Lola Latorre lució un conjunto de ropa interior y casi muestra de más

Lola Latorre es una de las influencers del momento. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Los estilos nuevos, texturas y colores, tendencias se combinan a la perfección en cada uno de los looks que luce.

Su estilo no conoce de límites y no duda en ir por más. En su guardarropa nunca faltan los must del momento y combina a la perfección las últimas tendencias. En Instagram tiene millones de seguidores.

Escote pronunciado y mucha piel: Lola Latorre lució un conjunto de ropa interior y revolucionó Instagram

Deslumbra con las mejores postales de su día a día. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista. Colecciona los likes de sus seguidores y recibe cientos de muestras de cariño.

Lola Latorre compartió una audaz producción de fotos en donde la podemos observar posando con un conjunto de ropa interior. Un conjunto clásico en color blanco. La parte superior, un corpiño con mucho escote y pequeños breteles. Llevó el cabello atado. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación coleccionó likes y mensajes de halagos.

Lola Latorre dio cátedra de audacia con un conjunto de ropa interior total white

La influencer tiene un estilo único. No le teme a los flashes de las cámaras y sabe como conquistar los halagos de todos sus fans. Las prendas del momento son su perdición y no duda en lucirlas en cada oportunidad que se presente.

Lola Latorre lució un conjunto de ropa interior en color total white. Un corpiño mega escotado fue el protagonista del outfit. La influencer se llevó todos los aplausos de sus seguidores. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.