En las vísperas por las vacaciones de invierno, son muchos los argentinos y argentinas que aprovechan el tiempo libre para hacer alguna escapada. Algunos eligen destinos nacionales y otros optan por salir del país para escparle al frío y en las últimas horas pareció que Magui Bravi también había armado sus valijas.

En sus redes sociales, la bailarina compartió fotos y videos dentro de una cabina de avión. Incluso enfocó hacia las ventanas y se podían ver el movimiento de las nubes y hasta manifestó: “Salidita”. Por eso, varios usuarios sospecharon que se trató de un viaje por el receso invernal.

Pero no, nada de eso. Magui Bravi no armó ningún bolso, solo se preparó un cautivante look para poder brillar durante toda la noche. Lo cierto es que la también actriz salió este sábado a un distinguido bar del barrio porteño de Palermo que simula las instalaciones de un avión.

Posó "desde las alturas" Foto: Instagram/maggiebravi

Incluso, el salón VIP recrea una cabina y en la terreza tiene montado un avión Aero-45 traído de Checoslovaquia. Para la ocasión, la artista se decidió por lucir un conjunto color verde de minifalda y top que combinó con unas botas bucaneras negras: tan osada como elegante, la joven de 34 años se llevó todas las miradas.

Magui Bravi y sus épocas como azafata

Antes de saltar a la fama por su participación en “ShowMatch”, Magui Bravi se desempeñó como azfata. En diferentes entrevistas recordó aquellas épocas y contó que le ha tocado antender a figuras de la farándula argentina como Silvina Escudero, Floppy Tesouro, Matías Alé y Jésica Cirio.

También en sus perfiles públicos de vez en cuando postea alguna foto de su anterior trabajo. Pero recientemente recordó una desopilante anécdota que ocurrió en pleno vuelo.

Magui Bravi desde el vagón de un tren y con una mini escocés. Foto: Istagram/@maggiebravi

“Había un caballero en turista con una chica que a todos nos llamó mucho la atención, porque era muy exuberante, muy llamativa cuando subió y se sentó. Él era un señor adulto pero la chica era muy joven. Se levantó ella al baño y al toque se levantó él. Estaban los dos como esperando y era raro que no entraban, pero de repente entraron los dos”, empezó en “No es Tan Tarde”.

Y recordó que debió llamar a la jefa de tripulación para que intervenga en la situación: “La jefa fue y les dijo que no podían estar los dos en el baño a la vez. Después hubo un tema tremendo porque ellos tenían que volver y el pasillo del avión es uno solo. Todo el mundo miró”. Para cerrar aconsejó: “Yo recomiendo mantita en el asiento”.