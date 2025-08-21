Mia Khalifa y Jenna Lee posaron juntas a pura sensualidad con vestidos animal print

Mia Khalifa hace rato dejó su etapa en el cine para adultos, pero en redes sociales sigue siendo tema de conversación. Entre fotos y posteos, cada tanto se junta con su mejor amiga, la modelo Jenna Lee, y arman producciones que encienden las plataformas y generan miles de comentarios. Juntas suman millones de seguidores que están siempre atentos a sus looks y a las publicaciones más jugadas que comparten.

En esta oportunidad, ambas creadoras de contenido estuvieron de paseo por Palm Beach y aprovecharon la oportunidad para compartir con sus seguidores algunas fotos de la jornada.

Mia Khalifa y Jenna Lee conquistaron a pura sensualidad Palm Beach con vestidos animal print

En las imágenes se las puede ver disfrutando del clima veraniego con vestidos largos en animal print: mientras Mia apostó por un estampado de leopardo, Jenna optó por uno más atigrado. También subieron una selfie desde el espejo de un baño, en esa oportunidad en un look más relajado con short.

La divertida amistad entre Mia Khalifa y Jenna Lee

La fama de Jenna Lee aumentó notoriamente desde que Khalifa comenzó a compartir contenido junto a ella. Una de las publicaciones que más llamó la atención de sus fans fue una campaña que protagonizaron vestidas como jugadoras de tenis con fotos al límite.

Jenna y Mia posan juntas.

Mia reveló un video del backstage con una llamativa frase: “Toda morena necesita una rubia vegana que le recuerde por qué es más divertido ser una morena que come carne roja”. Por su parte, Lee escribió un curioso comentario: “Nunca me había sentido más ama de casa gracias @miakhalifa por dejarme vivir mis sueños”.

Jenna Lee y Mia Khalifa

Otro de los videos que tuvo muchas repercusiones lo grabó Jenna. En este se ve a las modelos intentando comer “panchos del estanque”, unas raras varillas vegetales con forma de salchicha. La idea no le causó mucha gracia a la morocha, pero sí a los seguidores, que le regalaron miles de likes.