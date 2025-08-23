Mia Khalifa eligió una remera con transparencias mega diminuta y dejó muy poco para la imaginación

Mia Khalifa no conoce de límites. Sabe como marcar tendencia y conquistar los likes de todos sus seguidores. En Instagram tiene millones de seguidores. Los videos e imágenes más hot causan sensación.

La influencer compartió una fotografía junto a su amiga Jenna Lee y desataron pasiones en Instagram. Allí las podemos observar posando con muy poca ropa. Sin lugar a dudas, siempre van por más y marcan tendencia con sus outfits mega arriesgados.

Mia Khalifa alucinó a sus seguidores mostrando mucha piel. Los looks osados son su especialidad y sabe a la perfección como coordinar las mejores prendas para crear outfits únicos en donde la osadía es protagonista.

La influencer lució un top ultra diminuto en color gris con un escote mega pronunciado como protagonista. Se llevó todos los likes y los mensajes de halagos de sus fans no se hicieron esperar.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos, resaltando su mirada y mucho brillo labial. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

La influencer y creadora de contenido para adultos tiene una actitud única. No duda en desafiar los límites y arriesga con prendas cargadas de sensualidad. Siempre va por más y coleccionar likes es su pasión.

Mia Khalifa revolucionó Instagram luciendo un diminuto top en color gris que se llevó todas las miradas. Con un ultra escote como protagonista. Los halagos no se hicieron esperar y se llevó los aplausos de todos sus seguidores.