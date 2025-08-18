Metalizado y mega escote: Mia Khalifa desató pasiones con un traje de baño mega diminuto y en tendencia para el verano

Mia Khalifa siempre marca tendencia. En Instagram tiene millones de seguidores y los looks osados son su especialidad. No duda en arriesgar con prendas mega jugados. Los likes jamás se le escapan y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Mia Khalifa eligió sus looks preferidos para un paseo por Florida

Los últimos gritos del mundo de la moda están en su radar. Las vanguardias son su debilidad. Combina a la perfección diferentes texturas y colores creando looks únicos en donde la piel es protagonista.

Las transparencias y escotes profundos siempre están presentes en los outfits que elige la influencer. En esta oportunidad, disfrutó de una tarde de sol y mar y dejó a todos sin palabras con un traje de baño infartante.

Mia Khalifa alucinó a sus seguidores luciendo una espectacular microbikini metalizada mega diminuta. La parte superior un corpiño mega escotado. La parte inferior una bombacha colaless super diminuta. Como accesorios utilizó dijes en tonos dorados que le dieron el toque muy chic.

La publicación revolucionó Instagram y los likes no se hicieron esperar. La influencer dejó a todos sin palabras y se llevó los suspiros de sus seguidores. Complementó el look utilizando muy poco maquillaje y llevando el cabello suelto, bien lacio.

La modelo e influencer tiene un estilo único. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Conoce a la perfección como captar la mirada del público y llevarse todos los halagos.

Mia Khalifa conquistó aplausos luciendo una espectacular microbikini metalizada, con mega escote y muy diminuta. La influencer disfrutó de una tarde en el mar y alucinó a todos con el espectacular traje de baño elegido.