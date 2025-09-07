Mega escote y total black: Luciana Salazar paralizó Instagram con un look infartante

Luciana Salazar no conoce de límites a la hora de lucir las últimas tendencias del mundo de la moda. Los conjuntos más sexys siempre están en su radar y jamás se le escapan. Sabe como captar la mirada de todos.

Luciana Salazar posó de espaldas y jugó al borde la censura en redes

Luciana Salazar desató pasiones con un look total black infartante. Mostró mucha piel y dejó a todos sin palabras. Una prenda ultra ajustada al cuerpo y con un escote al límite de la censura. Casi muestra demás. Sin lugar a dudas, pasar desapercibida no es una opción para ella.

Complementó el look con unas botas ultra sensuales de caña alta. Como accesorio llevó una pequeña cartera. Todo en color negro. El público alucinó y la modelo cautivó miradas. Para el peinado eligió llevar el cabello suelto y utilizó un maquillaje bien marcado.

La modelo no conoce de límites. Siempre va por más y brilla en cada ocasión. No le teme a los flashes de las cámaras y desafía con prendas mega osadas. Los mensajes de halagos no se hacen esperar.

Luciana Salazar enamoró miradas con un outfit total black de alto voltaje. Mostró mucha piel y desató pasiones con un escote mega pronunciado. La modelo cautivó likes y demostró ser un icono fashionista.