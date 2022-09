María Becerra subió la temperatura desde el baño y con un body violeta

María Becerra es una de las referentes del género urbano en la Argentina y su cuenta de Instagram da cuenta de eso. La cantante acumula más de 10.5 millones de seguidores en la plataforma de fotos y videos y cada una de sus publicaciones es furor. Pero su carrera data de muchos años atrás, cuando comenzó siendo youtuber.

En su canal de YouTube, María superaba el millón de suscriptores y desde ese momento que compartía fragmentos cantando y dejaba sin palabras a sus fanáticos. Hoy, Becerra recorre el mundo con su música y marca tendencia con cada uno de sus looks. La artista la descose en cada uno de sus shows y presentaciones.

Así se preparaba María Becerra para su recital en La Plata Foto: instagram/mariabecerra

En esta ocasión, María compartió una imagen suya desde el baño y se llevó todos los suspiros. Y es que la cantante posó frente al espejo con un body de color violeta pastel manga larga que dejó a la vista uno de sus tatuajes más característicos: el que está en sus clavículas. La referente lució también una colita con su flequillo que tanto la identifica.

María Becerra mostró sus curvas pronunciadas

María Becerra habló sobre los rumores de infidelidad de J Rei

Hace algunos días atrás que María Becerra y J Rei tuvieron que atravesar una gran polémica a pocas semanas de haber confirmado su relación. Y es que en las redes sociales circuló el rumor de que el cantante había intercambiado chats con una famosa tiktoker que luego mostró una supuesta conversación que tuvo con Becerra cuando se enteró.

María Becerra y J Rei: las pruebas que confirman el romance Foto: Instagram

“Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca. Él es la persona más buena del mundo y me cuida como nadie. No existe tal cosa de la que se habla. Él no me lastimó, ni me hizo nada malo”, escribió en sus redes sociales y agregó: “Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio”.

El tajante descargo de María Becerra tras los rumores de infidelidad de J Rei: “Buscan diez minutos de fama”. Foto: Instagram

“Quédense tranquis que tengo al lado mío a la mejor persona. La más linda y buena”, sentenció María dejando claro que confía en su novio y no piensa subirse a las polémicas que tienen ganas de arruinar su relación.