Maitland Ward esta en uno de sus momentos de esplendor. Como confesó reiteradas veces, con su actual trabajo se encuentra dedicándose a lo que en verdad le gusta. Así lo comparte en sus redes sociales con sus más de 1,8 millones de seguidores, a quienes les acaba de confesar que se vienen novedades, que comenzó un gran proyecto de la mano de Vixen, una productora estadounidense de cine para adultos.

Maitland Ward posó con un body blanco de encaje y el atardecer de fondo. Foto: instagram

La actriz compartió una foto donde se la puede ver con un corpiño negro de encaje, guantes, un collar con candado mientras se muerde un dedo. La pose provocadora hizo que la publicación conquiste más de 24 mil me gustas en poco tiempo. Sus seguidores no tardaron en responder y dejarle mensajes de apoyo.

Maitland Ward: "Gran proyecto ha comenzado". Foto: Instagram

Cómo se hizo conocida Maitland Ward

Aunque en el presente abandonó hollywood para dedicarse a las películas para adultos, su fama había nacido justamente allí. Se hizo conocida por interpretar a Rachel McGuire en la serie de la ABC Yo y el mundo, a Jessica Forrester en The Bold and the Beautiful y a Britanny Wilson en ¿Y a donde están las rubias?

Maitland Ward posó en traje de baño y sorprendió a sus seguidores. Foto: Instagram

También fue parte de producciones como Killing Mr. Griffin, Boy Meets World y Bold Affair, A Bold Affair. Fue en el año 2019 cuando decidió volcarse a la industria pornográfica, firmando un contrato con Vixen que fue renovado en el 2021.