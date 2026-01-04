Luciana Salazar se bajó el pantalón y jugó con su ropa interior desafiando todos los límites

Luciana Salazar tiene una actitud única y cosecha suspiros a toda hora. Siempre va por más. Es una de las figuras mediáticas más importantes de la escena argentina. Desafía todos los límites y no duda en arriesgar con las prendas más osadas.

La modelo mira a cámara y desata likes. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Sorprende con outfits fuera de serie.

La piel es protagonista en cada una de sus elecciones y jamás pasa desapercibida. Los looks de alto impacto son sus preferidos. Mezcla diferentes texturas, colores y diseños para crear conjuntos únicos. Los likes no se hacen esperar y la modelo demuestra ser una influencer de los outfits más arriesgados.

Luciana Salazar desafió los límites de la censura. Se bajó el pantalón y mostró su ropa interior sin tapujos. Una bombacha colaless ultra diminuta de encaje. La combinó con un pantalón de estampado animal print y un top ultra escotado y pequeño. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. La publicación causó sensación y la modelo dio cátedra de audacia con el look más arriesgado.

La modelo tiene un estilo sin igual y siempre destaca por su personalidad osada. Las prendas de alto voltaje son sus preferidas. Los likes son su especialidad y pisa fuerte en el mundo de los looks más arriesgados.

Luciana Salazar posó con un look que conquistó los halagos de todos sus seguidores. Mostró mucha piel y posó sin tapujos en ropa interior. Un escote pronunciado fue protagonista y una diminuta bombacha colaless en color negro. La modelo dio cátedra de audacia y se llevó todos los likes.